Протесты в России: элиты начали сливать Путина? 1 Владислав Гирман, newssky.com.ua

26.01.2021, 12:45

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Народу на улицах, к ужасу стареющего диктатора, было действительно немало.

Россияне смогли удивить 23 января — массово вышли на акции протеста против задержания Алексея Навального.

Акции прошли в 110 российских городах. Точное количество демонстрантов как всегда в России установить сложно. По некоторым данным, их было около 110 тысяч.

По словам руководителя сети региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова, отпустить Навального 23 января требовали минимум 250 тысяч, а то и все 300 тысяч.

В любом случае, народу на улицах, прежде всего Москвы и Санкт—Петербурга, к ужасу стареющего диктатора было действительно немало.

Соответственно и кремлевские церберы в форме трудились, не покладая дубинок. Результат их работы определить также сложно, как и точное число демонстрантов. Неизвестно на самом деле, сколькие были забиты до смерти, скольких покалечили и т.п.

Но известно, что в субботу и после, в том числе бойцов Навального из региональных штабов, в России задержали рекордное на сегодня число протестующих — почти 3,6 тысячи.

Режим на протесты реагирует довольно неоригинально. И к процессу подключился сам Путин, а значит его все произошедшее, мягко говоря, зацепило. Поэтому ему спешно организовали «Прямую линию» со студентами — онлайн—говорильню с людьми, которые или делают вид, что они студенты; или являются верными путинистами.

Почему со студентами? Потому что Навальный привлекает молодежь больше, нежели житель бункера. И Кремль, делающий ставку на патриотическое зомбирование следующего поколения, попросту не может себе позволить, чтобы энергичные молодые люди стали двигателями протестов.

Поэтому Путин на просьбу прокомментировать события 23 января говорит «студентам»: Можно, но не можно. По сути.

На деле он сказал следующее: «Все имеют право выражать точку зрения, но в рамках закона. Выходящие за рамки закона [протесты] — опасно, это уже приводило к раскачке общества, от которого страдают все».

В дополнение он еще припугнул молодежь американским кейсом, подчеркнув, что, мол, в демократических и цивилизованных Штатах (на которые вы, студенты, небось, молитесь) «участникам захвата Капитолия обещают до 15 лет».

В России же власти не такие. Нет. Вас, неблагодарные свиньи, на 15 лет не садят, просто делают массаж дубинкой и увлажняют кожу слезоточивым газом.

Будет ли эффект от менторства Путина, спрогнозировать трудно. Сторонники Навального заявляют о готовности снова выйти на митинги. Т.е. намекают на бессрочность до тех пор, пока Навального не выпустят из казематов.

Конечно, еще рано говорить о том, что протесты в РФ станут схожими с начавшимися еще в августе протестами против беларуского диктатора Лукашенко, например, по продолжительности.

Сходство между российскими и белорусскими протестными реалиями все же прослеживается и в другом.

Во—первых, уровень агрессии цепных псов режима в отношении сограждан просто зашкаливает и в Беларуси, и в России.

Во—вторых, демонстранты пытаются бороться с тиранами методами Ганди или Мартина Лютера Кинга—младшего. По большей части, протест ненасильственный, несмотря на годы репрессий и преследований, несмотря на то, что их, протестующих, в данную конкретную минуту жутко избивают, потому что они посмели быть чем—то недовольными.

Да, Путин очень страшился беларуского сценария, и потому из кожи вон лез, чтобы помочь Лукашенко. Он стремился не допустить распространения заразы на свою территорию и не справился. Потому—то белорусский сценарий вполне возможен в России.

С другой стороны, Путин — не Лукашенко. Вера в него, его имидж лидера не должны проверяться на крепость картинкой перманентных протестов, которая будет тиражироваться на Западе. Путин верит, что он стронгмен.

Потому организаторов, представителей близкого круга Навального и особо буйных будут закрывать, остальных отпускать и максимально маргинализировать.

Попытки сделать это наблюдаются уже сейчас. Правда какие—то неубедительные.

К примеру, вышел спикер Кремля Дмитрий Песков и привел «аргументный аргумент»: протестующих было меньше, чем тех, кто голосует за Путина.

Невероятный просто анализ ситуации.

И «кэп» еще говорит: «Это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию».

Скучно, в общем. Этот Песков и эти методички сломались, несите новые.

С другой стороны, из слов как спикера президента РФ, так и самого Путина становится понятно, что Кремль, по крайней мере, на данный момент видит выход в том, чтобы максимально снизить значение и масштабы протестной деятельности, тем самым работая на дальнейший раскол и поляризацию в обществе.

Таким образом, в России будет происходить нечто подобное тому, что случилось в Штатах, где над расколом плотно поработал и Трамп, и россияне.

Данная тактика обитателей Кремля, явно загнанных в угол, играет на руку тем, кто этой самой поляризации и добивался.

Поляризации, базирующейся на противопоставлении лидера страны и оппозиционера Алексея Навального. Его отравление и слив людей и всей ФСБ, стоявших за ним, соперниками в борьбе за бюджет и власть из СВР, а затем и арестпозволили российским элитам, считающим потери из—за политики Путина, запустить процесс десакрализации президента на полную катушку.

Так что, если эти самые элиты не сдуются и смогут сформировать целостную и логичную, с понятными простым россиянам причинами,структуру протеста, которая будет базироваться не только на фигуре Навального или дворце Путина, то какая—никакая перспектива свергнуть режим у них имеются.

Владислав Гирман, newssky.com.ua

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