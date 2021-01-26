закрыть
26 января 2021, вторник, 14:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: На «Горизонте» начался потоп

5
  • 26.01.2021, 12:53
  • 1,740
Видеофакт: На «Горизонте» начался потоп

Скорее всего, прорвало теплотрассу.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал видео потопа на «Горизонте». Как отмечает Telegram-канал, cкорее всего, прорвало теплотрассу.

ЖКХ пока никак не реагирует на аварию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нация победителей
Нация победителей Ирина Халип
Гаага ждет
Гаага ждет Андрей Санников
Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин