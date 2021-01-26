Видеофакт: На «Горизонте» начался потоп 5 26.01.2021, 12:53

1,740

Скорее всего, прорвало теплотрассу.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал видео потопа на «Горизонте». Как отмечает Telegram-канал, cкорее всего, прорвало теплотрассу.

ЖКХ пока никак не реагирует на аварию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».