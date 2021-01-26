Популярный врач объяснил, как справиться с каждым из симптомов после COVID-19 26.01.2021, 12:59

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Проявления постковида условно можно разделить на три группы.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал о проявлениях «постковидного» синдрома и дал советы по восстановлению после инфекции.

Переболевшие коронавирусной инфекцией нередко сталкиваются с постковидным синдромом (другое название — «длинный ковид»): «Закончился острый период болезни, температура нормализовалась, общее состояние стабилизировалось, — но здоровья нет. Такое состояние нередко длится месяцами».

Проявления постковида условно можно разделить на три группы симптомов:

симптомы со стороны органов дыхания, когда у человека сохраняются кашель и одышка (может усиливаться при физнагрузке), ощущение нехватки воздуха (пульсоксиметр при этом показывает нормальные значения);

ощущение слабости. «Это не просто усталость, а абсолютная неготовность что-то делать, когда ни на что нет сил», — подчеркнул врач. Он отметил, что зачастую этот симптом становится причиной конфликтов в семье: тем, кто не болел, сложно понять это затянувшееся ощущение бессилия, — его ошибочно списывают на лень, нежелание выполнять домашние или рабочие обязанности;

симптомы, иллюстрирующие поражения нервной системы: потеря обоняния и вкуса (в том числе обонятельные галлюцинации, когда человек ощущает несуществующие запахи), нарушения сна, забывчивость и т.д.

Как восстановиться

По словам доктора Комаровского, для устранения симптомов со стороны органов дыхания важно поддерживать в квартире оптимальную температуру и влажность воздуха, чтобы не пересыхали слизистые оболочки. Также будет полезна дыхательная гимнастика.

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«С учетом общей слабости самое опасное — исключить физические нагрузки, идти на поводу у нежелания что-то делать. Упаси боже целыми днями лежать и смотреть в потолок или телевизор!» — предупредил медик. Включайте в свой распорядок элементарную активность, когда нужно пройтись, присесть, что-то взять, повернуться и т.д. Предпочтение следует отдавать динамическим, а не статическим нагрузкам — например, эффективна будет прогулка.

Прогулки по лесу или парку также помогут скорректировать нарушения со стороны нервной системы. Память тоже полезно тренировать: задать себе простую задачу вроде «написать 50 слов на букву А», повторить языки, выучить стихотворение.

Доктор Комаровский подчеркивает, что быть очень внимательным к тому, кто перенес COVID-19, — это задача близких:

— Человеку после коронавируса очень тяжело решить свои проблемы в одиночку. Поэтому я вас всех умоляю: ребята, обратите внимание друг на друга, протяните друг другу руку помощи! Создавайте условия для общения, не дуйтесь и не сердитесь.

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