Ученые: Сокращение ледового покрова Земли ускорилось на 65% 2 26.01.2021, 13:09

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Климатологи сравнили данные за последние 26 лет.

Климатологи впервые проследили, как сокращались все ледовые шапки Земли на протяжении последних 26 лет. Оказалось, что за это время темпы их сокращения увеличились на 65%. Результаты исследования опубликовал научный журнал Cryosphere.

«Скорость сокращения ледового покрова Антарктики и Гренландии соответствуют самым худшим сценариям, которые предсказывают модели независимых экспертов ООН (IPCC). Если эта тенденция сохранится, то увеличение уровня моря станет проблемой уже в этом столетии», — считает один из авторов исследования, климатолог из Лидского университета (Великобритания) Томас Слейтер.

Слейтер и его коллеги анализировали данные наблюдений и результаты климатических моделей, которые охватывают промежуток между 1994 и 2017 годами. Ученые просчитали, как за последние три десятилетия менялась общая масса льда на Земле, а также оценили роль различных факторов в сокращении ледового покрова.

Оказалось, что за это время скорость потери льда резко увеличилась. С 0,8 трлн тонн в год для 1990 года она выросла до 1,3 трлн тонн в последние три года.

Большая часть этого ускорения, более 60% потерь, оказалась связана с ростом температуры воздуха. Сильнее всего это затронуло ледники Гренландии и Антарктики, которые за это время потеряли более 3,8 и 6,5 трлн тонн массы. Почти столь же сильно этот процесс повлиял на горные ледники, масса которых уменьшилась на 6,1 трлн тонн. В общей сложности за это время ледники Земли потеряли более 28 трлн тонн льда.

Эти потери, особенно сокращение площади морских льдов, могут ускорить таяние ледовых шапок Земли, поскольку эти ледники отражали большие количества солнечного света и тепла, не давая им прогреть воды Мирового океана. Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения за этим процессом помогут им оценить, насколько сильно он будет влиять на скорость таяния горных и полярных ледовых массивов.

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