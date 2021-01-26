Разработчик «Новичка» объявил о создании лекарства от коронавируса 1 26.01.2021, 13:46

Леонид Ринк

Фото: AP

В основу лег препарат, синтезированный в СССР в 1967 году.

Один из разработчиков ядов «Новичок» Леонид Ринк объявил о создании иммуномодулирующего средства, способного бороться с Covid-19.

В основу лекарства, которое получило название «Иммофон», лег препарат для лечения проказы, синтезированный в СССР в 1967 году («Диуцифон»), сообщает finanz.ru.

В новом средстве устранен главный недостаток советской разработки - плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови, рассказал Ринк РИА Новости.

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», - сказал химик.

Внутри препарата, по его словам, соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, активизирующие обмен веществ в тканях и стимулирующие процесс регенерации.

На сегодняшний день проведено тестирование препарата на примерно 700 пожилых пациентах-добровольцах. «Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения», - заявил ученый.

Помимо борьбы с коронавирусом, новый препарат предназначен для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкозов и заболеваний легких, утверждает Ринк.

Одна доза препарата будет стоить ориентировочно около тысячи рублей. В финансирование промышленного производства препарата готово вложиться большое число инвесторов, заявил ученый.

Сейчас, согласно временным методическим рекомендациям Минздрава, при лечении Covid-19 в России могут быть использованы фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа.

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