Привился и заболел: что было с журналистом DW после вакцинации «Спутником V» 11 26.01.2021, 14:58

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Фото: ТАСС

Рассказ от первого лица.

Одновременно с вакцинацией в России продолжается третья фаза испытаний препарата "Спутник V". Одним из добровольцев стал корреспондент DW, который ранее описал то, как ему делали первую прививку от коронавируса и как вкалывали вторую дозу вакцины. На третьей неделе после второго укола журналист отправился в лабораторию, чтобы сдать тест на наличие защитных антител к COVID-19. Ведь именно в этот период иммунный ответ организма проявляется наиболее ярко, утверждают разработчики "Спутник V".

Сергей узнал, что в ходе испытаний вакцины ему достался настоящий препарат, а не плацебо. И антител оказалось много - даже по сравнению с другими вакцинированными. Об этом и других событиях после прививок корреспондент DW рассказывает от первого лица:

Привитые от ковида меряются антителами

Испытания российской вакцины "Спутник V" официально закончатся только в мае этого года. Я решил узнать о результатах своего участия в клиническом исследовании раньше. Через несколько часов после первого укола в конце ноябре температура у меня поднялась до 38,6. Поэтому я почти сразу решил, что мне досталась вакцина, а не плацебо. Впрочем, некоторые коллеги-журналисты обнаруживали у себя всевозможные побочные эффекты от прививки, хотя позже выяснялось, что им вкололи физраствор.

Я сдал тест на иммунохимическом анализаторе Liaison XL в лаборатории Helix. Такой же сдают участники телеграм-чата "Результаты вакцинации", в котором состоят многие добровольцы. Сейчас в этом чате почти семь тысяч человек. При этом всего в исследовании участвуют 40 тысяч россиян.

Результат теста был готов через сутки. Антител оказалось много - 310 относительных единиц на миллилитр крови. Мне показалось, что даже в сравнении с другими привитыми из чата в Telegram это очень неплохой результат. Медицинский директор лабораторной службы Helix Дмитрий Денисов в ответ на мой вопрос подтвердил: "Это довольно высокое количество антител, если сравнивать с другими вакцинированными или переболевшими COVID-19".

Предотвращает ли вакцина заболевание ковидом?

Денисов объяснил, что разный иммунный ответ на одну и ту же прививку у разных людей может быть связан с индивидуальными особенностями. "Активность иммунного ответа зависит от множества факторов: наличие сопутствующих заболеваний, перенесенные в недавнем прошлом инфекции, особенности питания и индивидуального развития", - перечислил сотрудник Helix.

Являются ли антитела в таком объеме, как у меня, стопроцентной защитой от коронавируса, точно сказать нельзя. "Это связано в первую очередь с тем, что вакцинация только началась во всем мире, а этап клинических испытаний вакцин был сокращен до минимальных сроков", - поясняет Дмитрий Денисов.

Глава клинико-диагностической лаборатории больницы имени Жадкевича, где мне ставили прививку, Вадим Лынев утверждает, что реакция привитого человека на вирус может зависеть от мощности встреченного вируса. Если столкнусь с человеком, который болеет в легкой форме - то могу совсем ничего не почувствовать. Если же повстречается сильный вирус - моя болезнь протечет в более легкой форме, чем без прививки.

Как я столкнулся с коронавирусом

Так случилось, что я смог узнать на практике, чем может обернуться встреча с вирусом после вакцинации. На Новый год я отправился к своей 74-летней бабушке в Ленинградскую область. Перед поездкой у меня не было никаких симптомов. В день отправления я сдал ПЦР-тест, мазки показали, что вируса в моей носоглотке нет. По приезде в деревню я первым делом записал бабушку на вакцинацию.

Бабушка переехала из Санкт-Петербурга в область год назад и решила не возвращаться в большой город из-за пандемии. Поселилась в деревенском доме, топила печку, каждую неделю ездила за продуктами в ближайший к деревне 17-тысячный городок. Но даже в трех сотнях километров от Петербурга ей не удалось спрятаться от коронавируса.

В первый день 2021 года она начала покашливать. На следующий день покашливать стал и я. Коронавирус сразу не заподозрили - решили, что простудились на морозе. 3 января я уехал в Петербург, а к вечеру у меня поднялась температура до 37,4 и заболело горло. Похожие симптомы были и у бабушки в деревне.

У меня все симптомы пропали через два дня. У бабушки температура на третий день не спала, появилась слабость. Она вызвала врача - тот взял мазок. Я тоже сдал ПЦР-тест. Бабушке пришел положительный результат. Госпитализация не понадобилась, но болезнь протекала довольно тяжело: три недели температуры, слабость, высокое давление. В то же время у меня результат ПЦР-теста оказался отрицательным.

Вероятно, произошло именно то, о чем говорил глава лаборатории Вадим Лынев. Я столкнулся с сильным вирусом, но перенес его в легкой форме. Обнаруженные у меня антитела - результат вакцинации. В результате заболевания они к моменту теста просто не успели бы сформироваться, тем более в таком количестве.

Бабушке пришлось тяжелее, но на прошлой неделе она уже получила отрицательный результат ПЦР-теста, силы к ней возвращаются. Правда, в ближайшее время прививка ей, похоже, уже не нужна.

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