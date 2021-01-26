Топ-баскетболистка Беларуси: Сейчас каждый борется на своем поле битвы 2 26.01.2021, 15:08

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Екатерина Снытина

фото: Прессбол

Екатерина Снытина, рассказала, как протест «утеплился» и наносит удар под дых диктатуре.

Екатерина Снытина, капитан женской сборной Беларуси по баскетболу, призер чемпионаты Европы-2007 и участница двух Олимпиад, выступающая за турецкий «Несибе Айдын», поделилась с tut.by мнением о протестах в нашей стране после выборов 9 августа.

– Через две недели будет ровно полгода со дня выборов. Протест сдулся?

– … (смеется). Протест не сдулся, он утеплился. Даже если люди массово не выходят на улицы, то они продолжают борьбу. Сейчас каждый борется в своей сфере и на своем поле битвы.

Взгляните на тех же иллюстраторов, работы которых показали, что чемпионат мира по хоккею в Минске мог стать кровавыми играми на костях. Они помогли принять решение в пользу переноса турнира из Беларуси.

Я, находясь за рубежом, распространяю информацию, показываю в своем инстаграме как ужасы происходящего, так и то, какие белорусы невероятные.

Каждый вносит свой вклад, но протест точно не сдулся – просто белорусы находят другие формы выражения несогласия. В конце концов, люди 100 процентов не перестали есть бело-красно-белый зефир – это удар под дых диктатуре (улыбается).

Конечно, хотелось бы, чтобы протест представлял собой спринт, который уместился бы в один месяц. Но все растянулось на шесть месяцев. Теперь мы воспринимаем это как марафон: за свою собственную свободу, свои права, за тех людей, которые уже оказались в тюрьме, и за нас самих, которые могут оказаться в этом «лагере».

– У вас самой случаются моменты отчаяния, когда посещают мысли: «Наверное, это все зря»?

– Насчет «всезря» точно нет. Конечно, бывают моменты, когда думаешь: «Почему же так тяжело?». Особенно в ситуациях, когда кто-то сильно страдает. Из последнего, что заставило на пару дней впасть в депрессию, – гибель Ромы Бондаренко. Но потом берешь себя в руки и понимаешь, что именно из-за таких моментов надо продолжать борьбу.

Когда у меня случается упадок сил, я пользуюсь своим же методом и пишу людям, что мне сейчас плохо. И получаю обратный поток положительной энергии, благодаря которому быстро собираюсь: «Так, Снытина, че ты тут раскисла? Соберись и давай дальше долбить!»

Напомним, Екатерина Снытина выставила на аукцион бронзовую медаль Евробаскета-2007. Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

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