98-летняя итальянка, убирая дома, случайно нашла облигацию на €475 тысяч 2 26.01.2021, 15:10

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Иллюстрационное фото

Облигацию в свое время приобрел ныне уже покойный муж.

98-летняя жительница Рима случайно нашла дома доходную почтовую облигацию своего мужа, по которой сейчас может получить 475 тысяч евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

Госпожа Нонна Мария в ноябре вынуждена была сидеть дома в полной изоляции после того, как у нее подтвердили коронавирус. Она чувствовала себя не очень плохо и, чтобы использовать это время на что-то полезное, решила устроить генеральную уборку в большой квартире, перебирая старые вещи.

Вскоре перед Рождеством она добралась до старой швейной машинки и неожиданно обнаружила в ней облигацию на 50 миллионов лир, выданную 13 января 1986 года Почтой Италии.

Облигацию в свое время приобрел ныне уже покойный муж, отставной офицер армии, который в то время попытался инвестировать свои деньги - и спрятал в надежное место. Похоже, Мария до поры до времени знала о существовании ценных бумаг, но впоследствии совсем забыла о них.

Вместе с процентами, "набежавшими" за эти годы по тогдашним ставкам, теперь по облигации можно получить фантастическую сумму - 475 тысяч евро.

"Не всегда беда заканчивается плохо. Эта дама победила коронавирус в своем почтенном возрасте и стала богатой", - комментирует Луиджи де Росси, президент ассоциации Giustitalia, занимающейся защитой прав потребителей.

История получила дополнительного огласку, когда Мария вместе с родственниками пришла выяснять, как можно получить деньги: выяснилось, что их расчеты отличаются от расчетов почты. Там считают, что по облигации предстоит выплатить около 200 тысяч евро - поскольку процентные ставки с годами менялись.

Теперь идет судебная тяжба по поводу того, какие же ставки будут использоваться для расчета - те, что менялись с годами, или те, которые были указаны на обороте. Решение по делу ожидается в марте.

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