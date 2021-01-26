Врач, который сказал правду Кочановой, лишился поста главного инфекциониста Минска 13 26.01.2021, 15:25

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Врач Никита Соловей

фото: tut.by

Никита Соловей остается доцентом кафедры инфекционных болезней БГМУ.

Врач Никита Соловей больше не главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома. На этой должности он был с декабря 2016 года. Соловей остается доцентом кафедры инфекционных болезней БГМУ.

О том, что Никита Соловей больше не занимает пост главного внештатного инфекциониста Минска, tut.by сообщили читатели.

— Это правда. С сегодняшнего дня главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Святослав Олегович Вельгин, — ответил tut.by Никита Владимирович.

В ноябре Никита Соловей по пунктам объяснил главе Совета республики Наталье Кочановой, что не устраивает сегодня медиков, а именно: безграничное насилие силовых структур в отношении мирных граждан, имитация выборов, ложь обо всем и на всех уровнях, отчисления студентов медицинских вузов и не только, задержания, избиения, аресты, увольнения медиков.

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