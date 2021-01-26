У российских компаний начались проблемы на рынке внешних долгов 4 26.01.2021, 15:28

1,893

Экономика РФ снова столкнулась с целым букетом санкционных рисков.

У российских компаний в конце 2020 года неожиданно возникли сложности с рефинансированием внешних долгов, пишет finanz.ru.

Банки и корпорации впервые почти за два года были вынуждены погасить значительную часть займов перед западными кредиторами.

Согласно статистике ЦБ РФ, внешний долг корпоративного сектора за октябрь-декабрь практически не изменился - 390 млрд долларов.

Однако эта цифра не учитывает колебания курсов валют, при том что 45% корпоративного долга номинировано в рублях и евро.

Если учесть курсовые разницы, то по итогам четвертого квартала корпоративный сектор погасил 11 млрд долларов по внешним займам, оценивают аналитики ING. Это 46% от суммы, заложенной в график ЦБ ЦБ (23,9 млрд долларов).

Иными словами, в конце года крупным компаниям и банкам удалось рефинансировать лишь половину займов, по которым наступал срок погашения.

Сложности с долгом возникли у корпоративного сектора впервые за 8 кварталов. Весь 2019 год компании и банки рефинансировали 100% внешних займов, несмотря на санкции, ограничивающие доступ на рынок капитала.

Так же происходило и в 2020 году, несмотря на пандемию, крушение цен на нефть и обвал рубля. Но в четвертом квартале ситуация резко изменилась.

Это тем более неожиданно, если учесть, что процентные ставки на долговых рынках снизились, делая привлечение кредитов выгодным, а инвесторы устремились в активы развивающихся стран.

По оценкам Института международных финансов (IIF), в четвертом квартале приток капитала на рынки EM стал рекордным с 2018 года - 45,9 млрд долларов, а по итогам всего года составил 313 млрд долларов.

Российская экономика снова столкнулась с целым букетом санкционных рисков, указывает управляющий активами Aberdeen Asset Management Виктор Жабо: в августе едва не рухнул режим в Белоруссии, затем последовало отравление Алексея Навального, после чего поражение на выборах потерпел Дональд Трамп.

По итогам всего года картина выглядит не слишком мрачной: компаниям и банкам удалось рефинансировать 89% внешних займов, тогда как в 2015-17 гг это было около 70%.

Тем не менее, на погашение долга пришлось 23% чистого оттока капитала, который удвоился в прошлом году и составил 47,8 млрд долларов, указывает главный экономист ING Дмитрий Долгин.

Сохраняющийся риск санкций, низкий спрос на инвестиции внутри страны, а также общий уровень глобальной неопределенности могут вынудить российский корпоративный сектор продолжать гасить внешние займы, отмечает он.

Впрочем, добавляет Долгин, в нынешних масштабах этот тренд не должен представлять угрозы для рубля, при условии что возобновится приток прямых иностранных инвестиции.

По итогам прошлого года ПИИ в Россию рухнули в 26 раз и стали минимальными с 1994 года - 1,4 млрд долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».