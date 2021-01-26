Ученые: Первые поселенцы Америки прибыли на материк с собаками 3 26.01.2021, 15:33

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Все собаки, которые обитали в Америке, принадлежали к одной линии гаплогруппы A2b.

Международная группа ученых заявила о том, что первые люди, которые поселились в Америке, прибыли на континент со своими питомцами. По словам исследователей, собаки были одомашнены около 23 тысяч лет назад в Сибири, а около 15 тысяч лет назад появились в Америке, примерно в то же время, что и люди, сообщает «Популярная механика».

В ходе исследования ученые изучили археологические свидетельства и генетику собак в Сибири, Берингии (сейчас затопленный наземный мост, который соединяет Аляску с Сибирью) и Северной Америке.

В результате оказалось, что все собаки, которые обитали в Америке, принадлежали к одной линии гаплогруппы A2b. Около 15 тысяч лет назад они разделились на четыре группы, когда «разошлись» по разным областям Северной Америки. Проанализировав генетической прошлое собак еще глубже, ученые пришли к выводу, что собаки гаплогруппы A2b произошли от общего предка, который жил в Сибири около 23 тысяч лет назад.

Вместе с тем, ученые все еще не знают, почему собаки были одомашнены. Одна из теорий заключается в том, что из-за суровых климатических условий волкам пришлось объединиться с людьми, поскольку они питались одной и той же добычей.

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