Премьер-министр Италии подал в отставку 1 26.01.2021, 15:43

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Джузеппе Конте

Фото: tpi.it

Президент страны начнет консультации с партиями в парламенте, чтобы найти новое правящее большинство.

Президент Италии Серджо Маттарелла во вторник подтвердил отставку премьер-министра Джузеппе Конте.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте итальянского президента, пишет Европейская правда.

Ранее сообщалось, что Конте отправился к президенту подать свое заявление об отставке, одновременно надеясь на создание новой коалиции и восстановление большинства в парламенте.

"Президент республики Серджо Маттарелла принял сегодня утром в Квиринальском дворце главу Совета министров Джузеппе Конте, который подал в отставку из правительства, которое он возглавлял", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент "оставил за собой право принимать решения и предложил правительству остаться на посту для решения текущих дел".

Вместе с тем с 27 января Маттарелла начнет политические консультации с партиями в парламенте, чтобы выяснить, удастся ли найти новое правящее большинство. Возможные сценарии включают правительство при новом премьер-министре или новую коалицию во главе с Конте.

Во вторник утром Конте провел заседание кабинета министров, чтобы проинформировать правительство о своих намерениях отставки.

Конте сумел избежать провозглашения двух вотумов недоверия его правительству в парламенте на прошлой неделе, но потерял абсолютное большинство в Сенате после того, как его союзник и бывший премьер-министр Маттео Ренци вышел из коалиции.

Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства ЕС, отправляются в Италию, чтобы помочь ей преодолеть экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса.

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