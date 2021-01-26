Рыбак из Слонима поймал в затоке Щары гигантскую щуку 15 26.01.2021, 16:19

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Впечатляющий фотофакт.

На затоке Щары слонимский рыбак в прошедшие выходные поймал щуку весом 13,2 кг. Об удачном улове рассказывает «Слонимская газета».

Длина пойманного трофея — 115 см. Тянули из воды щуку три человека.

Напомним, недавно гигантскую щуку поймал гродненец: вес его трофея был 13,8 кг.

Таких рыбин белорусские рыбаки давно не видели. Недавно мы писали о том, что гомельчанин поймал в Днепре гигантскую щуку — но она весила на полтора килограмма меньше этой. Щука больше весом в последнее время попалась разве что жителю Круглого в августе прошлого года: он поймал в реке Друть рыбу в 17,9 кг, длиной от носа до хвоста — 1 метр 18 сантиметров.

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