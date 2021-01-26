Недовольные российские элиты начали реальное «обунление» Путина 2 Александр Вланцевич

26.01.2021, 17:09

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Глава Кремля мешает абсолютно всем.

Все настойчивее чувство, что происходящее в последнее время в России имеет одну общую подоплеку – российская элита крайне недовольна неспособностью Путина сдержать обещания и гарантировать безопасность накопленного, и по сути «в едином порыве» активизировалась в процессе принуждения российского президента к транзиту власти.

Да, делается это по-разному и каждый из кланов планирует сам впоследствии захватить «трон», но прямо сейчас интересы у них общие: Путин должен уйти, он мешает абсолютно всем, вот только делать этого не хочет.

Главная проблема заключается в том, что в России долгие годы выстраивался образ «президента-царя», он напрочь «въелся» в подсознание многих россиян, которые вполне искренне считают: в российских проблемах виноват кто угодно, только не президент. Это – комплекс «глубинного народа», причем многовековой и для того, чтобы сказать традиционную французскую фразу: «король умер, да здравствует король!» устранения любым возможным способом Путина от власти недостаточно, надо еще и провести, причем – важно, до этого, реальное обнуление Путина, а желательно и полное минусование, так сказать разорвать «взаимосвязь» в сознании населения того, что высказал в свое время В.Володин: «есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России».

Здесь наступает самое интересное: делают это не западные спецслужбы, а сама российская элита, которой, как уже говорилось, Путин в последнее время мешает просто в критической форме, ведь на Западе с ним уже никто и ни о чем договариваться просто не будет, более того, будут продолжать «давить», а пострадают от этого более всего как раз те «большие россияне», кто уже имеет банковские счета и собственность за рубежом и если все будет продолжаться как есть, вполне может многого лишиться, так что ставки – большие, хотя нет – огромные.

Началось все это далеко не сегодня, а уже более года назад, и вызвано было тем, что Путин, по сути, обманул элиту, сначала в своем послании рассказав о Госсовете, чем дал надежду, что он уходит, но потом полностью переиграл ситуацию со своим «обнулением» и желанием править пожизненно, после чего башни Кремля поняли: более такое терпеть нельзя.

Главным орудием обнуления Путина был выбран А.Навальный, который до определенного момента критиковал кого угодно, но только не российского президента, а вот потом его «неожиданно» как прорвало и большинство разоблачительных роликов было посвящено именно президенту РФ. Да, безусловно, Путин замешан в таком количестве «схем», что этот «сериал» может быть практически бесконечно долгим, если бы не одно «но». Кто-нибудь задавался вопросом: а как собственно ФБК смог в стране, где секретным является практически все, получать «компромат»? Да, ребята безусловно талантливые, но уверенности в том, что часть информации и – главное, направления, «где именно рыть», им как бы «подбрасывали», а вот сделать это могли только имеющие проверенные данные, причем находящиеся на самом верху, то есть – российские спецслужбы.

Правда, Навальный это «все хорошо», но одного же его для развенчания «культа Путина» мало и – действительно, весьма многие уважаемые в России люди переключились с «осуждения» Медведева и «Единой России» о которых, кстати, уже никто и не вспоминает, именно на российского президента. Кто? Из весьма длинного списка можно назвать Соловья, Невзорова, Демуру в общем многих и многих, которые «вдруг в едином порыве» так сказать «прозрели» до такого состояния, что «увидели» вину именно Путина за все происходящее.

По такому поводу можно говорить что угодно, но де-факто это является «спецоперацией» башен Кремля и/или «силовиков» по, как минимум, подталкиванию Путина к транзиту власти, а если такое не произойдет, к его силовой замене, но в рамках популярной среди российской элиты теории «управляемого хаоса». Как это? Нам ли не знать…это когда протестом народа, у которого действительно терпение иссякло, управляют извне, причем таким образом, чтобы его с одной стороны поддерживать, а с другой – не допустить революции.

Да, киевский «майдан» здорово напугал в свое время Кремль, и соответствующие технологии были вначале разработаны, а потом и «обкатаны» во время протестов в Беларуси, так что российские силовики к такому повороту событий – готовы.

Если исходить из этого, то возвращение Навального в Россию не просто логично, а еще и полезно для элит, то пар, накопившийся в народе, будет дозированно «спускаться через крышку чайника» причем в формате: элиты не страдают, а вот Путин будет находится под постоянным давлением. Принцип действия отлично иллюстрирует Хабаровск, где протесты как бы есть и их нет, только теперь ситуация распространится на всю РФ. Причем, Навальный как политик-оппозиционер в таком контексте устраивает абсолютно всех, кроме Путина лично, который, судя по всему, его действительно боится, так как «персональные риски» для себя лично если даже и не осознает, то «чувствует шкурой».

Но именно поэтому же с Навальным ничего плохого не случится, по крайней мере пока – он нужен всем участникам «большой игры», а власть российского президента в построенной им же вертикали уже далеко не абсолютна, по крайней мере в вопросах внутри страны, где «местные цари» и «главные по секторам ответственности» уже довольно давно играют в свои, выгодные им игры далеко не всегда считаясь с Москвой. Вот и в данном случае даже если поступит приказ от окончательном и безусловном решении «вопроса Навального» он будет «забанен», причем не в привязке к какой-то там реакции Запада, а просто потому, что оппозиционер сейчас крайне нужен, более того, он – подконтролен, поскольку «сорвавшиеся с поводка» типа Немцова или Политковской, уже – история.

Причем, авторы процесса десакрализации Путина играют в, надо отдать им должное, по-своему красивую игру, тонкий момент которой заключается в том, что участники протеста должны четко, на подсознании, верить и понимать: в происходящем виноват только российский президент, который ворует и не идет на компромиссы, а элита – не причем. Следующий шаг: если Путин уйдет, она готова «разрулить ситуацию» и если не все хорошо, то в стране станет явно получше.

Российский президент в свою очередь подставляется, причем знатно, поскольку многие годы он привык к единоличной власти то и сейчас «опускается» до проблем уровня цен на макароны и сахар, чем, даже не осознавая это, намертво привязывает себя в сознании россиян к реальной невозможности их купить и «вдоволь наестся», не говоря уже обо всем другом. Это – не глупость, он просто точно так же, как другой, гораздо более близкий нам президент искренне не представляет, как он может уйти со своей должности, ведь мир для него – рухнет. Это – очень большая проблема, решения которой в мирном формате «по тихому» попросту не существует и Путин понимает: «его будут давить», причем со всех сторон и, главное – «свои же», то есть классическая так называемая «осень тирана».

Именно поэтому во время «встречи с студентами» 25 января Путин впервые, и это стоит зафиксировать, как бы оправдывался перед своим народом, причем он сам понимал – ему уже никто не верит и «отмазки» про дворец, действия полиции, законность протеста выглядели необычайно нелепыми, так не просто давно, а возможно вообще никогда не было.

Почему так – понятно, Путину сейчас действительно сложно: элита «давит», народ в то, что «царь назначен Богом» все больше перестает верить, поэтому он понимает: транзит власти все же неминуем, а этого он не хочет. Для РФ тоже все не просто: что бы вести тонкие игры с «управляемым хаосом» надо явно не «университеты» в виде учебных заведений КГБ или Высшей партийной школы заканчивать как большинство российской элиты, поэтому в их способности удержать ситуацию под контролем так же слабо верится, поэтому как оно будет – посмотрим, но, обычно для России это испокон веку ничем хорошим не заканчивалось…

Александр Вланцевич, для belprauda.com

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