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COVID-19 в Беларуси: минутка интересных чисел

  • Telegram-канал «Белые халаты. News»
  • 26.01.2021, 17:26
COVID-19 в Беларуси: минутка интересных чисел
Фото: Reuters

Минздрав, ваш генератор случайных чисел сегодня сработал против логики.

По утверждению Минздрава по состоянию на 26 января в Беларуси за стуки было выявлено всего 847 новых пациентов с COVID. В стране без карантина.

Для сравнения, просто ткнем пальцем в карту: 6910 новых пациентов вчера объявила Чехия, в которой существуют довольно строгие карантинные меры.

Лидирующий в мировой вакцинации Израиль, сегодня закрывший аэропорт на прибытие и имеющий строгие карантинные меры, вчера зарегистрировал 8667 новых пациентов, сегодня эта цифра пока 2687 (неполный день).

Особая магия белорусских цифр заключается в том, что главной причиной отказа в приеме передач заключенным в Жодино и Окрестина заявлено — внимание — распространение коронавирусной инфекции.

Официальный Минздрав, ваш генератор случайных чисел сегодня сработал против логики.

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