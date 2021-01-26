Лидские партизаны: Мы не позволим нелегитимной власти издеваться над нами 26.01.2021, 20:10

иллюстрационное Фото

Лидчане намерены бороться до победы.

Жители Лиды провели акцию на месте жертв фашизма.

«В этом месте захоронены 6700 жителей г. Лиды, замученные до смерти фашистами. Мы не позволим нелегитимной власти и силовым структурам издеваться над нами, сажать и убивать наших родных и близких», - написали тг-каналу «Хартия-97» участники акции.

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