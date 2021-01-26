Лидские партизаны: Мы не позволим нелегитимной власти издеваться над нами
26.01.2021, 20:10
Лидчане намерены бороться до победы.
Жители Лиды провели акцию на месте жертв фашизма.
«В этом месте захоронены 6700 жителей г. Лиды, замученные до смерти фашистами. Мы не позволим нелегитимной власти и силовым структурам издеваться над нами, сажать и убивать наших родных и близких», - написали тг-каналу «Хартия-97» участники акции.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe