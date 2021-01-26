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Дзержинск вышел на бело-красно-белый протест

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  • 26.01.2021, 21:01
  • 1,319
Дзержинск вышел на бело-красно-белый протест
иллюстрационное Фото

Фотофакт.

Жители Дзержинска вышли на традиционный вечерний протест.

Горожане провели акцию с национальными флагами.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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