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В Канаде представили гибридное летающее авто

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  • 26.01.2021, 21:56
  • 1,456
В Канаде представили гибридное летающее авто
фото: Horizon Aircraft

Автомобиль может перевозить пять пассажиров на расстояние до 500 километров.

В Канаде компания Horizon Aircraft презентовала концепт летающего автомобиля Cavorite X5 с вертикальным взлетом. Об этом сообщает korrespondent.net.

Транспорт оснащен 16-ю винтами и рассчитан на перевозку пяти пассажиров. Гибридная установка Cavorite X5 позволяет пролететь до 500 км. Максимальная скорость достигает 350 км/час.

Без пассажиров летающее авто может преодолеть до 1000 км. Ожидается, что производство начнется в 2024 году.

фото: Horizon Aircraft
фото: Horizon Aircraft
фото: Horizon Aircraft
фото: Horizon Aircraft
фото: Horizon Aircraft
фото: Horizon Aircraft
фото: Horizon Aircraft
фото: Horizon Aircraft
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