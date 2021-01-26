закрыть
26 января 2021, вторник, 23:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как Беларусь протестовала 26 января

  • 26.01.2021, 23:25
Как Беларусь протестовала 26 января

Белорусы выходят на улицы 171 день подряд.

В одном из дворов Заводского района столицы идет борьба за стену. ЖЭС закрашивает, мы рисуем снова.

Район Смена не отдыхает дома из-за непогоды, а выходит на вечерние акции и передаёт слова поддержки ослабленному после длительной голодовки Игорю Лосику.

Партизаны Михалово напоминают, в каком государстве мы живём.

"Саша! Эта страна - наша!" - передают партизаны им микрорайона Серебрянка.

Партизаны Слепянки сегодня провели очередную акцию с требованием освободить политзаключенных.

Витебская "Черняховка" гуляет! Присоединяйтесь.

Захарова, Пулихова, Антоновская - вышли на вечернюю акцию.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал “Баста!”

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин
Нация победителей
Нация победителей Ирина Халип
Гаага ждет
Гаага ждет Андрей Санников
Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич