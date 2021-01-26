Как Беларусь протестовала 26 января 26.01.2021, 23:25

Белорусы выходят на улицы 171 день подряд.

В одном из дворов Заводского района столицы идет борьба за стену. ЖЭС закрашивает, мы рисуем снова.

Район Смена не отдыхает дома из-за непогоды, а выходит на вечерние акции и передаёт слова поддержки ослабленному после длительной голодовки Игорю Лосику.

Партизаны Михалово напоминают, в каком государстве мы живём.

"Саша! Эта страна - наша!" - передают партизаны им микрорайона Серебрянка.

Партизаны Слепянки сегодня провели очередную акцию с требованием освободить политзаключенных.

Витебская "Черняховка" гуляет! Присоединяйтесь.

Захарова, Пулихова, Антоновская - вышли на вечернюю акцию.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал “Баста!”

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