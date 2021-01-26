Как Беларусь протестовала 26 января
- 26.01.2021, 23:25
Белорусы выходят на улицы 171 день подряд.
В одном из дворов Заводского района столицы идет борьба за стену. ЖЭС закрашивает, мы рисуем снова.
Район Смена не отдыхает дома из-за непогоды, а выходит на вечерние акции и передаёт слова поддержки ослабленному после длительной голодовки Игорю Лосику.
Партизаны Михалово напоминают, в каком государстве мы живём.
"Саша! Эта страна - наша!" - передают партизаны им микрорайона Серебрянка.
Партизаны Слепянки сегодня провели очередную акцию с требованием освободить политзаключенных.
Витебская "Черняховка" гуляет! Присоединяйтесь.
Захарова, Пулихова, Антоновская - вышли на вечернюю акцию.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал “Баста!”