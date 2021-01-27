Медики назвали самый эффективный препарат против коронавируса 27.01.2021, 8:13

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Исследователи изучили способность препарата подавлять репликацию вируса.

Международная группа ученых раскрыла, что препарат плитидепсин (аплидин) почти в 30 раз более эффективен против SARS-CoV-2, чем ремдесивир. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science (перевод — lenta.ru).

Известно, что плитидепсин является ингибитором молекулы eEF1A — фактором элонгации 1-альфа 1, который играет ключевую роль в синтезе белков. Это препарат используется в борьбе с множественной миеломой, а также его протестировали во второй фазе клинических испытаний как средство против COVID-19.

Исследователи изучили способность препарата подавлять репликацию коронавируса в линии клеток Vero E6, полученных из почек африканской зеленой мартышки. Плитидепсин оказался в девять раз сильнее тернатина-4, и в 87,5 раза сильнее, чем зотатафин. И тернатин-4, и зотатифин также являются ингибиторами синтеза белков и обладают действием против коронавируса. В клетках человека плитидепсин показал в 27,5 раза большую эффективность, чем ремдесивир.

Исследователи предположили, что плитидепсин среди всех других препаратов обладает самой сильной противовирусной активностью в клетках легких человека. Кроме того, он, скорее всего, не является токсичным, хотя отрицательно воздействует на рост и деление клеток, оказывая цитостатический эффект.

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