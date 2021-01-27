Города на западе Беларуси оказались в снежной блокаде 27.01.2021, 8:38

2,096

фото: onliner

Затруднено движение и в Минске.

По информации Белгидромета, сегодня объявлен оранжевый уровень опасности, это говорит о том, что погодные условия представляют реальную опасность. На большей части территории страны отмечаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель, усиление ветра. В Минске к обеду также начался снег, и, судя по опыту регионов, это неминуемо скажется на дорожной обстановке, пишет onliner.by.

Погода сегодня

В столице сегодня временами ожидаются сильные осадки (дождь, днем переходящий в мокрый снег). Во второй половине дня передают метель и усиление ветра порывами до 15—18 м/с. Завтра, 27 января, в ночные часы сохранится ветер порывами 15—20 м/с.

Как сообщили в Белгидромете, среднесуточная температура воздуха, например, вчера в целом по стране была на 3—10 градусов выше климатической нормы. То есть в Беларуси тепло. Но погода приготовила трудности иного толка: осадки различной интенсивности, в отдельных районах туманы, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Это при том что, по последним данным, на большей части территории Беларуси наблюдается снежный покров высотой до 26 см.

фото: onliner

Сегодня сильные снегопады идут с запада страны, где они уже всерьез сказались на дорожной ситуации в областных центрах: Гродно и Бресте, где в утренний час пик были сильные и редкие для этих городов заторы.

Ситуация на загородных трассах

Обстановка непростая. Вот, к примеру, что происходит где-то в районе Волковыска, фото в Twiter опубликовал читатель с ником @reiter_man.

Раз фуры стоят, значит и дорога есть, вот только ее не видно. Как не видно, впрочем, и границы между землей и небом: все едино, все белого цвета, и посреди этого белого стоят фуры — нечто такое вот сюрреалистичное.

фото: onliner

фото: onliner

Фотографии с последствиями непогоды опубликованы и в телеграм-канале Motolkohelp.

фото: onliner

фото: onliner

Вот так выглядит дорога недалеко от Барановичей, снег там идет с самого утра.

Красивую фотогалерею из Барановичей корреспонденту Onliner прислал читатель Александр. Еще ночью в Барановичах лил дождь, а теперь там сугробы.

фото: onliner

Чего ожидать дальше

В настоящее время, по всей видимости, циклон смещается от западных границ к восточным, так что ожидаем ухудшения погоды в столице. Снег уже идет, но не забываем про обещанную метель.

К слову, завтра, 27 января, центр этого же циклона будет смещаться с территории Беларуси на Псковскую область России. Осадки, впрочем, сохранятся (главным образом снег и мокрый снег), будет облачно. В ночные и утренние часы местами возможны сильные осадки, метель. Днем в отдельных районах налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений порывистый, ночью и утром на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток –3...+2 градуса Цельсия.

Обстановка в Минске

По состоянию на 15:30 в столице, по данным сервиса «Яндекс.Карты», спокойно, отмечаются всего-навсего 2-балльные пробки, иными словами, заторов практически нет. Продолжим наблюдать за изменением ситуации по мере приближения вечернего часа пик. Есть риск, что погода так и продолжит ухудшаться, а интенсивность на дорогах будет увеличиваться.

Наш читатель поделился видео, которое было снято сегодня в районе 9-го км.

Предупреждение от МЧС

Абонентам мобильных операторов стали приходить сообщения от МЧС с предупреждением о дорожной ситуации: «На дорогах — снежные заносы. Будьте внимательны и осторожны! МЧС».

Коммунальщикам поручено принять меры

фото: onliner

Официальный канал Минского горисполкома в Telegram предупреждает о том, что к вечеру в столице ожидается понижение температуры. Коммунальным службам столицы поручено оперативно принять меры по противогололедной обработке городских улиц.

— С 15:00 дорожные службы столицы начнут обрабатывать улично-дорожную сеть противогололедными материалами. В первую очередь внимание будет уделено тротуарам. Для обработки применят песчано-соляную смесь. Мы призываем субъектов хозяйствования также включиться в эту работу и привести в безопасность закрепленные территории, — отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Рекомендации ГАИ

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей проявить особое внимание и осмотрительность на дорогах.

— Неосторожное маневрирование в подобных погодных условиях может привести к полной потере контроля над авто, — предупреждают в ГАИ. — Перед началом движения очистите стекла и внешние световые приборы. Залейте «незамерзайку». Проверьте исправность стеклоочистителей. Плавно снижайте и увеличивайте скорость движения. Не забывайте включать ближний свет фар.

В ГАИ говорят, что только внимательное управление автомобилем, сознательное использование ремней безопасности, зимней резины, отказ от резких маневров, соблюдение скоростного режима и исправность всех узлов и агрегатов автомобиля позволит всем участникам дорожно движения безопасно добраться до пункта назначения.

Пешеходам необходимо обращать внимание на возможное обледенение тротуаров и аккуратно приближаться к краю проезжей части. В темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

фото: onliner

Помимо прочего, ГАИ обещает оказывать помощь в любой сложной дорожной ситуации.

Заторы в Минске

По данным сервиса «Яндекс.Карты» в 17:50 в Минске отмечаются 7-балльные пробки. Движение затруднено в центральной части города: на проспекте Независимости, улицах Ленина, Янки Купалы, Свердлова, Бобруйской. На втором кольце затор образовался на улице Сурганова, на участке между площадью Бангалор и улицей Академической. На МКАД есть затруднения на внешнем кольце в районе улицы Тимирязева.

Спустя час, в 18:50, в столице было уже 5 баллов. Уже можно говорить о том, что вечерний час пик прошел спокойно. Серьезной метели не случилось, дороги действительно расчищаются и в основном претензий к их состоянию нет. Пешеходам чуть сложнее месить снежную кашу под ногами, но и тротуары усилиями коммунальщиков постепенно расчищаются.

Началось ближе к ночи

Снег усилился тогда, когда вечерний час пик уже прошел и на дорогах стало посвободнее. Снегоуборочная техника продолжала работать, но погода все равно вносила свои корректировки в дорожную ситуацию, в том числе и в работу общественного транспорта.

Так, по информации «Минсктранса», с 20:48 на улице Якубовского в направлении улицы Притыцкого из-за погодных условий произошла остановка движения автобусов на маршрутах №101,116,121,149. Движение было организовано по улицам Одинцова, Тимошенко, Бурдейного. В 21:11 все восстановилось.

Однако с 22:06 на улице Якубовского в направлении улицы Притыцкого из-за погодных условий снова произошла остановка движения автобусов на тех же маршрутах № 101,116,121,149. Движение автобусов маршрутов №101,149 было организовано по улицам Одинцова, Тимошенко, Бурдейного. В 22:17 движение было восстановлено.

А с 23.28 на улице Запорожской в направлении улицы Ваупшасова из-за погодных условий произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №33, 34, 35, 41, 42, 92 и автобусов на маршрутах №20с, 27, 59, 87с. Многие знают, что на этом участке дорога идет в подъем, на путепровод над железной дорогой. В сильный снегопад общественный транспорт часто там испытывает проблемы.

Движение автобусов было организовано по улицам Аннаева, Менделеева, Уральская, Долгобродская, Ваупшасова.

В 0:42 движение было восстановлено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».