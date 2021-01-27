У Путина времени все меньше Павел Баев, jamestown.org

27.01.2021, 11:30

Павел Баев

Что измениться между РФ и США при Байдене?

Сложность экстраординарного кризиса, который унаследовала администрация нового президента США, очевидна для всех ее международных партнеров и оппонентов, поэтому большинство полагает, что в ближайшем будущем Вашингтон будет в основном озадачен внутренними делами. Но союзники Штатов надеются, что Америка выйдет из этой ситуации более расположенной к укреплению дружественных связей. А вот Китай предпочел продемонстрировать свои надежды на обновление отношений, введя санкции против десятка чиновников из администрации Дональда Трампа, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео. Лишь Северная Корея решила усилить неповиновение, подтвердив резолюцию о развертывании ядерного потенциала и организовав военный парад, продемонстрировав новые ракеты. Россия пока соблюдает подобие дипломатической корректности, но на открытии новой парламентской сессии Государственной думы больше внимания уделили жесткому осуждению политики США, чем трезвой оценке печального состояния внутренней ситуации.

Передача власти в США привлекла большое внимание в России. Одна популярная газета даже опубликовала перевод всей инаугурационной речи президента Джозефа Байдена. Сам тон госпропаганды при этом был унизительным и саркастическим, а многие московские эксперты склонны находить в глубоком кризисе американского управления возможности для усиления международного влияния РФ. Они утверждают, что Кремль должен без промедления воспользоваться этими возможностями и начать испытывать решимость команды Байдена по дальнейшему сдерживанию России. И все же причины такой поспешности носят более глубокий характер, чем просто горькие сожаления по поводу ухода из страны дважды подвергавшегося импичменту президента Трампа.

У России времени для принятия мер остается все меньше, предупреждают московские эксперты, по мере того как администрация Байдена предпринимает шаги по восстановлению доверия в отношениях с ключевыми союзниками. Этот новый курс обещает не только консолидировать трансатлантическую солидарность, но и заложить основу для совместной реакции Запада на недавние международные нарушения России, такие как массированная кибератака на американское правительство в конце прошлого года. В ответ на это Москва планировала начать свои традиционные переговоры по контролю над вооружениями в качестве средства противодействия давлению. Поэтому ее весьма удивило оперативное решение Вашингтона по ключевому вопросу сохранения договора СНВ-III.

Президент Владимир Путин проявил несвойственную ему гибкость в отношении продления срока действия документа о контроле над стратегическими вооружениями на один год и принятия условия о том, чтобы не увеличивать число ядерных боеголовок. Поэтому Кремль был ошеломлен выбором США продлить это ключевое соглашение на пять лет без каких-либо новых условий. Вместо того, чтобы принять непроверяемые обещания Путина и пойти на обычные компромиссы, администрация Байдена твердо закрыла дело контроля над вооружениями и теперь может попытаться разработать эффективную и всеобъемлющую политику сдерживания России.

Основная причина, вынуждающая Кремль действовать на опережение США, все же внутренняя. Он ведом страхом перед взрывом накапливаемого гнева в российском обществе, триггером для которого стало неожиданное возвращение Алексея Навального, что вызвало вспышки злобы в Государственной думе по поводу якобы западного вмешательства. Навальный проявил непостижимое для коррумпированной элиты Путина мужество и захватил контроль над политической повесткой дня, бросив вызов всемогущим силовикам, что сделало его политическим узником с беспрецедентным авторитетом и влиянием. По долгу службы они были обязаны, но не смогли заставить его замолчать, и команда Навального выпустила документальный фильм о секретном дворце, построенном для Путина недалеко от курорта Геленджик. Этот удар превратил дело Навального не только в чрезвычайно личное для российского автократа, но и оказал огромное влияние на российское общественное мнение. Несмотря на то, что россияне не были шокированы масштабами коррупции кремлевского лидера, кадры, несомненно, были поразительными, демонстрируя вульгарную показуху пустого дворца.

Призыв Навального «не бояться» подкрепляется широким распространением онлайн-насмешек, которые вдохновило его разоблачение: видео собрало более 90 млн просмотров и бесчисленное количество постов, высмеивающих секретную псевдороскошь, которой Путин никогда не сможет насладиться. И в прошлую субботу, 23 января, команде Навального удалось организовать массовые уличные протесты во многих российских регионах, вопреки серьезным предупреждениям властей, в частности, направленные против родителей все более антипутинского молодого поколения. Стремясь возродить привычный страх, полиция и спецназ задержали тысячи мирных демонстрантов, и Госдепартамент США должным образом осудил эту жестокость. Но Путину нужен ответ, который подтвердит его способность бросить вызов обновленным намерениям США поддерживать демократические стандарты во всем мире.

Выбор у него невелик, и Путин, скорее всего, будет искать на Ближнем Востоке способ обеспечить недорогостоящий и высокоэффективный контрудар. Москва амбивалентна в нормализации отношений между Саудовской Аравией и Катаром, как и в примирении Израиля с ОАЭ и другими арабскими государствами, потому что каждое урегулирование конфликта сокращает пространство для маневра России. И хотя эти дипломатические сдвиги продолжают консолидировать региональную антииранскую коалицию, Россия осторожно избегала противодействия этому процессу, особенно в отношениях с Саудовской Аравией, сказывающихся на вопросах нефти. Но Москва могла бы попытаться в упреждение помешать администрации Байдена деликатно решить вопрос восстановления ядерной сделки с Ираном, например, через взаимодействие с печально известным Корпусом стражей исламской революции. Конечно, Сирия остается излюбленным местом действий России, и выполнение «гибридных» атак (с участием наемников ЧВК Вагнера и/или проиранских ополченцев) на американские силы, остающиеся на контролируемых курдами территориях к востоку от реки Евфрат, может нанести удар по уязвимому месту позиции США.

Массовые митинги в поддержку Навального вновь резко обнажили слабость коррумпированного автократического режима в России, поэтому Путин не может позволить новой администрации США эксплуатировать общественное недовольство. Он, однако, также не может воспринимать лояльность различных российских элит как должное: многие из них разочарованы в ослаблении его власти, и раздражены санкциями. Таким образом, кремлевский лидер должен доказать не только свою решимость подавить уличные протесты, но и готовность противостоять главному сопернику России на дезорганизованной геополитической арене. Раздражение и страх могут заставить его отказаться от осторожности, особенно потому, что ограниченный доступ к информации в условиях продолжающей самоизоляции, препятствует способности Путина правильно рассчитывать риски и преимущества. «Готов с первого дня» — обычное обещание на избирательных кампаниях США, но команду национальной безопасности Байдена ждет проверка на настоящую готовность со стороны дезориентированного Путина.

Павел Баев, jamestown.org

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