Ученые нашли в Испании удивительный кинжал возрастом 5000 лет 27.01.2021, 11:34

Фото: Miguel Angel Blanco de la Rubia.

Предполагается, что древние люди могли наделить находку «магическими свойствами».

Внутри древней гробницы недалеко от Севильи исследователи обнаружили останки нескольких человек, а также самый поразительный артефакт: кинжал, сделанный из горного хрусталя, пишет nv.ua.

Хрустальный кинжал с замысловатой резьбой был датирован не менее 3000 годом до н.э., что делает его «самым технически сложным и эстетически впечатляющим артефактом материальной культуры горного хрусталя, когда-либо обнаруженным в доисторической Иберии», подчеркнули испанские исследователи.

Доисторические люди в Европе делали большую часть своих инструментов из кремня. Инструменты, изготовленные из горных кристаллов (макрокристаллического кварца), были гораздо менее распространены, но, тем не менее, люди разработали технику их изготовления, которая появилась в конце доисторической эпохи в некоторых регионах Европы, таких как юго-запад Пиренейского полуострова в третьем тысячелетии до нашей эры.

Хотя орудия из горного хрусталя было сложнее изготавливать, а сырья было не так много, как осадочных пород, доисторические люди, вероятно, дорожили ими из-за их социальной ценности. Мы и сегодня восхищаемся их видом, и можно представить, что тысячи лет назад они производили на людей еще большее впечатление.

Этот изысканный инструмент из горного хрусталя, кинжал длиной 21,6 см, был найден в одной из восьми мегалитических гробниц в Валенсине-де-ла-Консепсьон. Это большое мегалитическое сооружение с коридором длиной 39 метров, ведущим в главную камеру диаметром 4,75 метра, откуда через узкий коридор можно попасть во вторую камеру.

Исследователи обнаружили останки не менее 25 человек, а также многочисленные роскошные погребальные принадлежности, в том числе саваны и одежду из десятков тысяч перфорированных бусин и украшенную янтарными бусинами, а также множество кремневых наконечников стрел, найдены фрагменты золотых лезвий, предметы из слоновой кости.

Наконечники стрел, клинок и кинжал из горного хрусталя были найдены в задней части главного зала. Других предметов в остальной части камеры не обнаружено, что вызывает подозрение. Скопление артефактов рядом с коридором входа в главную камеру «предполагает подношение, подобное тем, которые были обнаружены в главном коридоре», — заявили исследователи из Университета Гранады и Университета Севильи.

Недалеко от этого места нет источников кварца, который использовался в кинжале, что позволяет предположить, что материалы были получены издалека. Исследователи говорят, что это еще одна причина, по которой эти хрустальные кинжалы и наконечники стрел, возможно, принадлежали элите и имели двойное значение.

«С одной стороны, он имел социальное значение из-за экзотики материала и того факта, что его преобразование требовало очень специфических навыков и, вероятно, некоторой степени технической специализации. Вероятно, они представляют собой погребальную атрибутику, доступную только элите того времени. С другой стороны, горный хрусталь, должно быть, имел символическое значение. В литературе приводятся примеры обществ, в которых горный хрусталь и кварц в качестве сырья символизируют жизненную силу, магические силы и связь с предками», — подчеркнули авторы.

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