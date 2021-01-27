Байден в первом телефонном разговоре с Путиным поднял неудобные вопросы

Байден в первом телефонном разговоре с Путиным поднял неудобные вопросы2
- 27.01.2021, 11:39
Среди них — Украина, Навальный, хакерская атака, вмешательство в выборы США.
Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поднял неудобные вопросы.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Белого дома, обнародованном по итогам телефонного разговора.
"Президент Байден подтвердил решительную поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины", - отмечают в нем.
Байден поднял также ряд других неудобных вопросов, в частности, о возможной хакерской слежкой за электронной почтой американского Минфина, сообщениями о том, что Россия предлагает награды за американских солдат в Афганистане, вмешательстве в выборы в США в 2020 году и отравлении Алексея Навального.
"Президент Байден четко заявил, что США будут решительно действовать для защиты своих национальных интересов в ответ на действия России, которые вредят нам или нашим союзникам", - добавляют в коммюнике.
Как уже сообщалось, в телефонном разговоре президенты почти договорились о продлении действия ядерного договора.