Екатерина Снытина: Американское выражение «ты больше, чем спортсмен» я полностью разделяю 27.01.2021, 11:45

Екатерина Снытина

Топ-баскетболистка объяснила, почему в Беларуси сейчас нельзя молчать.

Капитан женской сборной Беларуси по баскетболу, призер чемпионата Европы-2007 и участница двух Олимпиад Екатерина Снытина в интервью tut.by рассказала о спорте и балансе.

— Спорт помогает поддерживать эмоциональный баланс?

— Спорт помогает как минимум на четыре часа в день отключиться от эмоций и сконцентрироваться на площадке, комбинациях и "бей — беги". За тренировку тело устает, зато голова отдыхает. В этом плане мне очень повезло.

— Не завидуете спортсменам, которые выбрали позицию "спорт вне политики" и сберегли свое эмоциональное равновесие?

— Ну подождите, может быть, сейчас я эмоционально здоровее, чем они. (Улыбается). Скажу так, когда в августе я написала в инстаграме свой первый пост о событиях в Беларуси, выдохнула и сбросила камень с души. Я не знаю, в каком эмоциональном состоянии люди, которые молчат, но лично я задышала полной грудью.

То, что многие из нас живут только спортом, — это неплохо и даже классно. Спорт — действительно работа 24/7. Но 7лично для себя я поняла, что промолчать в этой ситуации и сконцентрироваться только на баскетболе не могу. Из Америки пошло выражение "ты больше, чем спортсмен". И я его полностью разделяю.

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