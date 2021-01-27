«Продолжаем бороться за самое главное и ценное» 27.01.2021, 12:00

Фото: AFP

Народ сплотился против банды.

«Мы не политики, не лидеры, не представители общественных организаций. Мы просто люди, которые обращаются к вам за помощью, - пишут читатели телеграм-канала «Баста!». - Наших родных, друзей, знакомых и незнакомых людей, каждый из которых для нас важен и ценен, воруют из собственных домов, порой в одной пижаме, в своих же дворах, оставляя коляски с детьми на улице, в парках во время прогулки. На глазах у детей их избивают и увозят люди без каких-либо объяснений. Родственники по несколько суток порой не могут узнать, где находится человек.

Передачи запрещены, в лучшем случае удается передать медикаменты и то, если они жизненно необходимы. Люди спят без матрасов и с ярким, постоянно включенным светом. Порой по 24 человека в камере, рассчитанной на 6 человек. В камерах часто отсутствует горячая вода. Перекрыт доступ воздуха даже из коридора. Прогулки бывают редко. Люди массово заболевают короновирусом, но даже маски передать невозможно.

Обо всем этом заявляли уже не раз, как и о том, какое количество людей с весны 2020 года находится под пытками.

Мы хотим максимально донести до общественности, что от отчаяния люди стали голодать. Игорь Лосик голодал 42 дня. Уже 4 суток голодает, отказываясь даже от воды, человек с инвалидностью, которого посадили на 25 суток. Его просто забрали в парке и обвинили в участии в несанкционированном мероприятии, которого в принципе не было, а также в неповиновении сотрудникам милиции. Все потому, что он отказался записывать видео с признанием своей вины для дальнейшего показа по государственным СМИ.

В тюрьмах сидят люди престарелого возраста, матери малолетних детей. По всей стране идут суды, решениями которых на годы садят за решетку за снятую с лица силовика маску, за надпись, за высказанное мнение. Ни одного уголовного дела по фактам пыток и убийств не заведено.

Мы продолжаем бороться за самое главное и ценное - человеческие жизни, которые отнимает режим Лукашенко и его банда преступников и насильников. Они именуют себя правоохранительными органами, а по сути являются террористами, уничтожающим собственный народ».

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