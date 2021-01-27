Медики назвали три основных признака, указывающие на бессимптомный COVID-19 1 27.01.2021, 12:17

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Они проявляются у тех, кто перенес заболевание на «ногах».

Исследователи установили признаки, на основании которых можно с уверенностью сказать, что человек перенес коронавирусную инфекцию.

Как отмечается, даже бессимптомное течение этого заболевания может со временем проявиться наличием характерных признаков, подтверждающих перенесенный недуг, пишет med-heal.ru.

Одышка. Чаще всего ее появлению предшествует формирование рубцов на легких. Из материалов исследования, опубликованных на страницах журнала Lancet следует, что среди 55 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме, у 60% появилась одышка спустя три месяца после лечения. Исследование легких при помощи КТ показало наличие изменений легочной ткани у почти 70% исцелившихся от COVID-19.

Артралгия. Болевые ощущения в области суставов, по данным издания, характерны для почти 15% пациентов, переболевших новым коронавирусом.

Миалгия. Коронавирус нового типа может поражать не только легочную, сердечную, но и мышечную ткань, а так же сухожилия. Повреждение мышечных волокон в долгосрочной перспективе проявляется появлением болевых ощущений в области мышц и сухожилий.

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