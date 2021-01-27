В Одесской области повалили памятник Ленину 27.01.2021, 12:42

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Возможно, это последний памятник в этом украинском регионе.

В Одесской области Украины неизвестные активисты снесли памятник Владимиру Ленину, он, возможно, был последний в регионе, пишет «Новое время».

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.

Памятник Ленину находился в селе Старые Трояны Измаильского района.

«А пока мы спали, какие-то неизвестные господа снесли последний в Украине (за исключением оккупированных территорий и музеев/заводов) памятник красном оккупанту Ленину», - написал Стерненко в Facebook.

Кроме того, по словам активиста, неизвестные отбили нос бюсту Карла Маркса в селе Холмске Арцизского района, хотя немецкий философ не подпадает под декоммунизацию.

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