Байден дал распоряжение провести «аудит» отношений с Москвой 1 27.01.2021, 12:50

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Джо Байден

Президент США перечислил список проблемных вопросов.

Президент США Джо Байден дал распоряжение провести «аудит» проблем в отношениях с Москвой, сообщает «Голос Америки».

«Я считаю, что мы можем действовать в общих интересах наших стран, например, в рамках СНВ-3, и дать понять России, что мы очень обеспокоены их поведением, будь то Навальный, Хакеры SolarWinds или сообщения о вознаграждениях за головы американцев в Афганистане», – заявил Байден.

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