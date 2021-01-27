Эксперт: «Северный поток — 2» мертв, трубы будут лежать на дне 27.01.2021, 13:02

Как провалилась кремлевская попытка «наказать Украину».

Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин рассказал «Новой газете» о перспективах газопровода, который должен был «наказать Украину»

— Под американские санкции попала баржа «Фортуна», которая должна была участвовать в укладке труб для «Северного потока — 2». Как это повлияет на судьбу проекта?

— Баржа «Фортуна» вышла из порта Росток в Германии примерно на ту точку, где заканчивается ветка газопровода от берега Германии до конца германской эксклюзивной экономической зоны. И уже несколько дней она стоит на этой точке, ничего не делает. Вокруг нее суетятся два буксира, пожарное судно под названием «Катунь» — и все. Но движения в сторону укладки чего бы то ни было не наблюдается. Судя по всему, она каким-то образом обеспечивает безопасность концов этой ветки, брошенных на дне.

Дальше для того, чтобы начались работы в датских водах, нужно, чтобы датчане на время перекрыли эту зону. Они давали на время разрешение. Но в разрешении датского морского ведомства нет информации о зонах, установленных для прохождения других судов. Поэтому работы никакие не велись.

— Что мешает их теперь начать?

— Мешает, во-первых, отсутствие нормальной страховки: швейцарская компания, страховавшая работы раньше, ушла. Не хватает технической, технологической и экологической сертификации, этим занималась самая влиятельная в мире норвежская сертификационная компания DNV. Она, кстати, объединилась с Lloyd, то есть солидней не бывает. И они тоже ушли. Ушли оттуда немцы — компания, которая обеспечивала безопасность технологических узлов. Теперь вопрос, согласятся ли датчане давать разрешение на возобновление работ, повисает в воздухе.

— Проблема в страховке и в сертификации?

— Не только. В новой редакции американских санкций, принятых с новым военным бюджетом США, говорится: санкции нельзя применять против правительственных организаций и учреждений Германии, Дании и так далее. То есть разрешения, выданные властями этих стран, под санкции не попадают. Но если кто-то решится продолжать работы, это вызовет новую волну санкций, в частности против германских компаний, которые обеспечивают операции. Компании в портах Мукран, Висмар, Росток, помогающие операциям на «Северном потоке — 2» снабжением, предоставлением буксиров и так далее, могут сильно пострадать, и не исключено, что они тоже уйдут из проекта. Так что, пока о возможности продолжить строительство ничего сказать нельзя.

— Как же тогда огромная выгода Германии от этого проекта, о которой столько разговоров? Сами немцы говорят, что их правительство на все пойдет, чтобы этот газопровод был построен.

— Вы посмотрите, кто об этом говорит. Говорит в бундестаге какой-то депутат от крайне правой партии, который был когда-то руководителем комсомольской организации в каком-то районе Казахстана. Личность явно…

У нас говорят: да, немцы, как, например, этот товарищ, переживают, отказ от «Северного потока — 2» грозит Германии экономическим коллапсом. Но есть простая арифметика. Имеется «Северный поток — 1». Его пропускная мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Есть хорошо испытанный маршрут через Беларусь и Польшу, там тоже 30 миллиардов кубометров в год. Плюс еще Украина. Это все идет в Германию. Не будем обращать внимание на 2020 год с его спадами, но в 2019-м, если верить «Газпрому», Германия получила из России 57 миллиардов кубометров газа. На самом деле меньше, потому что «Газпром» зачисляет туда и тот газ, который покупает у каких-то других продавцов и перепродает. То есть — 50 с небольшим. И вот 55 — «Северный поток — 1», Польша — еще 30, уже 85 миллиардов. Скажите, как «Северный поток — 2» должен предотвратить какие-то перебои в снабжении Германии газом?

— Но зачем-то ведь понадобился второй газопровод?

— С российской стороны на это есть две причины. Одна — геополитическая: президент России решил наказать Украину, лишить ее транзита, от которого та получала примерно 2 миллиарда долларов в год. Для этого был построен новый гигантский газотранспортный коридор, он обошелся в сумму больше 100 миллиардов долларов, от Ямала через Ухту, через Торжок на Балтику и еще на Черное море. Колоссальные деньги были вложены. Но геополитическая причина провалилась в декабре 2019 года, когда под влиянием американских санкций «Газпром» вынужден был сесть и подписать новое транзитное соглашение с Украиной. На украинских фактически условиях, невыгодных для «Газпрома». Провалился «Турецкий поток», еще раньше — «Южный поток». Вся геополитика полетела.

Но есть вторая причина: на безумных геополитических идеях президента паразитируют его приятели, строящие никому не нужные газовые коридоры внутри России. То есть переводят деньги из инвестиционных фондов «Газпрома» в свой частный карман. Эта задача была выполнена: все коридоры построены, деньги перешли от «Газпрома», госкомпании, в карманы частных подрядчиков.

— Да, но со стороны Германии-то в чем был интерес?

— Германия еще в 2019 году заняла очень скользкую и некрасивую позицию. Госпожа Меркель пообещала украинцам, что якобы президент Путин гарантирует сохранение транзита через Украину. Но одновременно она же своими решениями фактически спонсировала строительство «Северного потока — 2», единственной целью которого было лишить Украину транзита.

— Одно другому не мешает: можно и новый газопровод строить, и Украине что-то гарантировать.

— Как это не мешает? Германия могла бы сказать «Газпрому»: извините, никаких «Северных потоков» не будет, пока вы не подпишете с украинцами соглашение о транзите. Логично? Логично. Вместо этого что было? Вмешались американцы, запретили «Северный поток — 2». И как быть немцам? Признать, что американцы были правы, а они (немцы) — нет, и присоединиться к американским санкциям? По политическим причинам они этого не могут себе позволить, это потеря лица. Теперь одни немцы кричат «да, мы можем закрыть проект», другие — «нет, мы можем продолжить». То есть там идет такая не очень красивая возня.

— Это говорит как раз о том, что интерес к российскому газу Германия даже очень проявляет.

— Немцы вполне обеспечивают себя газом и без «Северного потока — 2». Но «Газпром» им обещает фактически: мы за все заплатим, сами все профинансируем, но построим вам еще одну трубу, будете, как сыр в масле кататься. Мало того, продолжает «Газпром», мы профинансируем вам строительство газопровода на территории Германии для приема этого газа и доставки его дальше в Европу.

И что, по-вашему, немцы должны были отказаться? Отказаться от того, чтобы Россия за свой счет провела у них еще одну трубу, превратив Германию в хаб по поставке газа?

Например — по поставке в Италию, которая сейчас получает газ транзитом через Украину. Немцы могут на халяву получить еще один ввод газа в страну и рычаг воздействия на партнеров по Евросоюзу.

— Вот видите, немцы даже очень хотят «Северный поток — 2».

— А с чего бы им не хотеть?

— Они его до какой степени хотят? Готовы ли они идти, например, на конфликт с Соединенными Штатами, игнорировать их санкции?

— О каком конфликте может идти речь? Проекта нет. Американцы его убили. И то, что кто-то пойдет на какой-то конфликт, — просто треп. Какая компания бросит вызов американским санкциям? Наши могут наплевать на «Фортуну», которая и так уже под санкциями. Судно может работать на мелководье, а там под санкции попадают глубины до 200 футов, это больше 60 метров. Но у «Фортуны» есть владельцы, и не только фиктивные, но и настоящие. И все компании, которые будут способствовать операциям на строительстве «Северного потока — 2», тоже попадут под американские санкции. Кто бросит американцам такой вызов?

— Из каких соображений американцы это делают? Из политических — или это все-таки конкуренция?

— О какой конкуренции вы говорите?

— О недобросовестной. Они хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

— Американские политики газом не торгуют. Ни Белый дом, ни Госдеп.

— Они наверняка хотят оказать протекцию своим частным компаниям.

— Газ на американских берегах покупают абсолютно все международные трейдеры — от Shell до «Польской нефтегазовой компании». И дальше они поставляют этот сжиженный газ по всему миру — туда, где цены хорошие. Никто, никакой Белый дом не может заставить их продавать газ в Европе, если его дороже купят в Японии. Газпромовский газ конкурирует со сжиженным газом вообще — в том числе и российским, идущим с международного проекта «Ямал СПГ». Так что, не надо говорить о конкуренции с США.

— Об этом американцы и сами говорят, Трамп призывал Европу переходить на американские газ и нефть. И санкции все-таки введены.

— Когда санкции были оформлены отдельным законопроектом, вероятность его принятия в Конгрессе эксперты оценивали в два процента, я смотрел данные служб, которые это отслеживали. Большинству конгрессменов было в целом на это наплевать — и на Россию, и на Украину, и на «Северный поток». Но те ребята в Конгрессе, которые все-таки были заняты «Северным потоком», ухитрились вставить законопроект в военный бюджет как один из пунктов. И новый военный бюджет тоже включает закон, усугубляющий санкции.

Давайте назовем это скрепой: отношение к России в Конгрессе. Это одна из очень немногих тем, объединяющих республиканцев и демократов. Они должны продемонстрировать, что они не куплены Путиным, что они против политики России. Поэтому раздел в законе о военном бюджете прошел, здесь все логично.

— То есть никакого бизнеса, только политика? И никакого желания, чтобы американского сжиженного газа в Европе продавалось больше и больше?

— Почему именно в Европе? Американцы продают сжиженный газ трейдерам, те везут туда, где выгодно. В конце декабря — начале января в Японии взвинтили цены на сжиженный газ, и туда рванули все, у кого есть груз СПГ: и Катар, и американцы, и Тринидад и Тобаго, и Австралия, и все остальные. Юго-Восточная Азия — гигантский рынок. Цены выше и в Мексике. Почему бы американцам в Мексику газ не отправлять? Это решают трейдеры, а не Белый дом. А в Европе потребление сжиженного природного газа резко снизилось. «Газпром» на коне, он свои продажи в декабре и январе резко увеличил.

— Почему тогда именно «Северный поток — 2» вызывает столько шума?

— Этот шум надо снижать. Посмотрите на последние действия «Газпрома» по «Северному потоку — 2».

— Он признал, что существует риск остановки проекта.

— «Газпром» опубликовал проспект эмиссии евробондов, а это такая вещь, где врать нельзя. Там покупатели, там инвесторы, им по всем законам совершенно обязательно нужно рассказать, какие существуют риски. И «Газпром» признал, что может отказаться от проекта по политическим причинам. Там прекрасно понимают, что проект умер. А вся остальное — просто возня. Они пригнали какой-то плавучий кран с Дальнего Востока, развернули бурную кампанию своих агентов в Германии и по всей Европе, получили какие-то умопомрачительные разрешения от Дании…

— Зачем, если умер?

— Единственная цель — показать Путину, что они что-то делают.

— А Путину это зачем, если такие трудности?

— Я не хочу комментировать безумные геополитические идеи. Они глупы. Все решения в России определяют два фактора: глупость и жадность.

— Вот насчет жадности, если можно.

— Есть товарищи, которые паразитируют на этих геополитических идеях. Ротенберги, Тимченко и все, кто переводит деньги «Газпрома» в свой карман, строя никому не нужные газопроводы.

— Так они уже большую часть денег освоили, коридоры, вы сами сказали, проложены.

— Есть еще трубопровод Сахалин — Хабаровск — Владивосток: с одного конца газа нет, с другого — нет потребления. Очень много денег вкладывается в достройку «Силы Сибири», посмотрите новую инвестиционную программу «Газпрома». Разрабатывается технико-экономическое обоснование нового газотранспортного коридора с Ямала до смыкания с «Силой Сибири», так называемая «Сила Сибири — 2». Это значит, что больше 100 миллиардов долларов будет еще вбухано в новую трубу. Это и есть паразитирование на идее, которую Путин высказывал уже не раз, начиная с 2014 года: мы хотим, говорил он, соединить газотранспортные сети на Востоке и на Западе, чтобы переключать потоки газа так, как нам выгодно. В переводе это означает: мы хотим шантажировать китайцев тем, что можем отправить газ в Европу, а Европу — тем, что можем отправить газ в Китай. На этой, повторю, безумной идее и хотят паразитировать товарищи Ротенберги и Тимченко, получающие деньги за строительство ненужных газопроводов.

— Почему безумной?

— Посмотрите объем потребления российского газа в Европе — и даже потенциальный объем потребления российского газа в Китае. Сравните: в Европе — 200 миллиардов кубометров в год, в Китае максимум, на который они согласились, 38 миллиардов. В Китай идет одна маленькая труба, а посмотрите, сколько маршрутов нацелено на Европу. Переключать, чтобы кого-то шантажировать, не получится. Но паразитировать на такой идее — это очень популярно.

— Я-то имела в виду другое: вы сами сказали, что все коридоры для «Северного потока — 2» построены, то есть все сливки с этой стройки сняты, сам газопровод уже можно бы и не строить…

— Конечно.

— Зачем за него продолжают сражаться?

— Надо показать начальству, что за него сражаются.

— Вы хотите сказать, что весь шум вокруг «Северного потока — 2» с российской стороны нужен только для того, чтобы показать Путину…

— Показать Путину, что они стараются.

— Это же дорого очень, старания-то не бесплатные.

— Конечно, дорого.

— Чем этот «мертвый проект», как вы говорите, закончится? Его просто бросят?

— Трубы будут лежать на дне, никто их использовать не будет. Датчане в морских пресс-релизах говорят, что концы труб не защищены, необходимо провести какие-то мероприятия, чтобы обеспечить безопасность судоходства. «Газпром» вынужден будет постоянно следить, чтобы его труба никому не мешала. Притапливать ее балластом, вести мониторинг состояния, следить, чтобы концы не заголялись. Труба потребует обслуживания и расходов.

— Это, наверное, для кого-то даже хорошо? Расходы принесут отдельным подрядчикам «Газпрома» доходы, они в любом случае не в накладе — строится газопровод или консервируется?

— Именно так. «Газпром» — это госкомпания, где максимизация издержек — основа корпоративной политики.

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