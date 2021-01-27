В Кыргызстане арестован бывший премьер-министр 1 27.01.2021, 14:16

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Мухаммедкалый Абылгазиев

фото: kenesh.kg

Чиновник возглавлял правительство больше двух лет.

Бывший премьер-министр Кыргызстанa Мухаммедкалый Абылгазиев задержан по подозрению в коррупции, сообщил 27 января Государственный комитет национальной безопасности.

Чиновник возглавлял правительство больше двух лет, но в июне 2020 года подал в отставку.

Абылгазиев был задержан 26 января после допроса в Бишкеке, — передает Кыргызская служба Радио Свобода. Бывшего главу правительства подозревают в незаконном расширении золотого рудника "Кумтор" в заповедной зоне. Кроме того, настаивает следствие, глава правительства приобретал имущество на суммы, в несколько раз превышающие его официальные доходы.

53-летний Мухаммедкалый Абылгазиев возглавлял правительство с 2018 года. Он подал в отставку 15 июня 2020 года на фоне обвинений в коррупции, связанных с распределением радиочастот в стране. Он отрицал обвинения, но заявил, что в условиях пандемии правительство должно "пользоваться полным доверием со стороны граждан".

Уголовное дело Абылгазиев не комментировал. В октябре финансовая полиция запретила ему выезжать из страны. Назначивший его президент Сооронбай Жээнбеков в том же месяце подал в отставку после массовых протестов против результата парламентских выборов.

Абылгазиев был советником и главой администрации президента Кыргызстанa Алмазбека Атамбаева. Бывший глава государства приговорен к 11 годам заключения за коррупцию. Ему предъявлены обвинения в убийстве, организации массовых беспорядков, захвате заложников и других преступлениях.

В январе 2021 года президентские выборы в Кыргызстане выиграл бывший премьер-министр Садыр Жапаров. В 2017 году он был приговорен к 11 годам колонии, но был освобожден в ходе протестов.

Из 24 человек, занимавших пост главы правительства Кыргызстанa, двое умерли на посту, семеро были осуждены по различным статьям, двое эмигрировали после прихода к власти политических соперников.

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