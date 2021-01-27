«Математику ведет учитель английского, а химию — физрук» 10 27.01.2021, 14:23

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иллюстрационное фото

Родители рассказали о ситуации в минских школах.

C одной стороны, вторая волна коронавируса практически не коснулась школ: «дистанционки» у нас нет, большинство детей ходят на занятия. Но образовательный процесс все равно страдает, пишет rebenok.by.

Учителя непрерывно болеют и заменяют и друг друга, рассказывают родители.

«Уроков белорусского языка нет весь год!»

Ирина, мама ученика пятого класса в одной из минских школ (Ленинский район), жалуется на постоянные замены из-за болезней учителей, но особенно ее беспокоят уроки по белорусскому языку и литературе.

По словам мамы, учитель по этим предметам дважды уходила на длительные больничные в первой четверти, из-за чего пропало очень много занятий. Во второй четверти дети вообще практически не видели учителя.

— Она заболела коронавирусом. Больше месяца провела в реанимации, сейчас ее перевели в отделение пульмонологии, и ей еще предстоит длительная реабилитация. Увидим мы учителя явно нескоро. Но вся проблема в том, что в школе некому ее заменять. У наших детей, можно сказать, в этом году вообще не было уроков белорусского языка и литературы. Каждый раз приходит какой-то учитель (независимо от того, какой предмет он ведет в школе), не объясняя тему, дает задание на урок или самостоятельную работу.

Бывает, что учитель вообще не приходит и детей просят посидеть тихонько. Соответственно, они играют весь урок в телефонах. Похожая ситуация бывает и по другим предметам, говорит Ирина.

Математику заменяет учитель английского, историю — учитель химии или биологии и так далее.

— Но это скорее единичные случаи. Самая большая проблема у нас — уроки белорусского языка. Их реально нет у детей весь год!

«Учитель на замене не объясняет новый материал»

Марина говорит, что у ребенка-пятиклассника в гимназии (также Ленинский район г. Минска) заболел учитель математики. В итоге школьники очень сильно отстали по программе, несмотря на замены.

— Новый учитель вообще перестал объяснять материал. И, соответственно, по новым темам дети совершенно не знают, как решать задачи. В наших учебниках по математике правила изложены не очень понятно, поэтому детям бывает трудно самим разобраться с материалом. При этом учитель на замене регулярно дает контрольные, самостоятельные, и вызывает к доске. На вопросы детей, как решать ту или иную задачу, педагог говорит, чтобы решали, как хотят, как им нравится и т.д. Возле доски была аналогичная ситуация: постоял, на тебя прокричали и поставили единицу. К концу третьей недели такого обучения у детей в журнале было минимум по три оценки ниже тройки.

«То одного педагога нет, то другого»

В одном из минских лицеев также очень много учителей болеет коронавирусом, рассказывает Светлана. Часто заменить педагога на больничном некому, и учеников просто отпускают с занятий.

— Периодически по месяцу отсутствуют учителя: то одного педагога нет, то другого, то нескольких сразу. Учеба барахлит, а у одиннадцатиклассников в этом году будут экзамены и ЦT. Уроки заменяют плохо: иногда учителя по другим предметам подходят к детям, говорят, какую открыть тему и прочитать, а потом проводят тест. Но это же не уровень лицея. Изначально мы поступали в лицей, чтобы не брать репетиров перед поступлением в вуз, но сейчас занимаемся дополнительно по математике и по физике, так как, я считаю, что того уровня знаний, который есть сейчас, недостаточно.

«Три из пяти месяцев учитель провела на больничном»

Ребенок Натальи пошел в первый класс в одну из школ Фрунзенского района г. Минска. С первым учителем родителям не повезло: она постоянно находится на больничном, а на замену каждый раз приходят новые учителя. Из-за этого страдает и дисциплина в классе, и успеваемость, говорит мама.

— Учительница то сама болеет, то у нее болеет ребенок. В итоге из пяти месяцев она, наверное, только два месяца была на работе. Она даже прямо говорила, что ее ребенок важнее, и она будет уходить на больничный тогда, когда ей нужно. Родители обратились к директору и попросили, чтобы нашему классу нашли хотя бы постоянного педагога на замену, потому что каждый раз приходит новый учитель, и дети отстают по программе. В первом классе они должны изучить счет от 10 до 20, а некоторые еще даже до 10 не умеют считать. Если вопрос не решится, мы собираемся писать письмо в администрацию.

«На замене учитель просто присматривает за детьми»

По словам Ольги, в известной минской гимназии (Первомайский район) учителя болеют по очереди, и если урок все же проводится, то делается это формально.

— Из-за постоянных замен учитель русского языка может заменять биологию, а химию — физрук или математик. В прошлой четверти болела учитель белорусского языка, и уроков не было совсем. В начальной школе найти замену еще сложнее, и на уроки приходят воспитатели, но они просто отбывают время. Это обычная продленка: они фактически присматривают за детьми и все.

Дочь Марии учится в той же гимназии, но в другом классе. По словам мамы, учителя постепенно возвращаются на работу: пик заболеваемости пришелся на ноябрь–декабрь.

— Учитель математики проболел всю вторую четверть, но на каникулах были организованы ежедневные дополнительные занятия, и дочь на них ходила. Пропал белорусский язык, но лично нам он не особо нужен. В целом, у нас сильный класс, где-то и родители могли объяснить детям новую тему. Но я взяла в свои руки вопрос успеваемости дочери, поэтому мой ребенок не отстал. Гимназия или школа сейчас не может дать хорошего образования в принципе. И это не проблема коронавируса. Нет педагогов-профессионалов, профессия учителя не престижная, а учебная программа абсолютно бездарная. Я считаю, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

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