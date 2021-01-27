«Он сейчас подлизывается к Кремлю, но ситуация критическая» 27.01.2021, 14:33

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фото: RFL/Rl

Для Лукашенко все складывается «в минус».

Власти России и Беларуси 26 января обменялись политическими реверансами по случаю протестных акций в обеих странах.

Сначала замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявил, что акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального проходили по "белорусскому сценарию", а их организаторы "хотели жертв для того, чтобы в дальнейшем раскачивать ситуацию" (цитата по ТАСС).

Затем российские протесты прокомментировал Лукашенко, провозглашенный белорусским ЦИК победителем президентских выборов 2020 года. По его мнению, власти Беларуси "должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним".

Лукашенко сказал: "Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет".

Чем отличаются протесты в России и Беларуси и почему власти обеих стран так часто говорят о "внешнем вмешательстве"? Об этом "Настоящее Время" поговорило с живущим в Москве белорусским политологом Дмитрием Болкунцом.

– Отличаются масштабом, – говорит Болкунец. – Белорусский протест в разы масштабнее. И российский протест проигрывает даже тем событиям, которые были во время протестов на Сахарова, Болотной много лет назад, мы помним эти события. В последние выходные [в Москве] прошел, я бы сказал, рядовой митинг, сопоставимый с митингами в белорусских областных центрах. В Гродно, например, во время августовских событий выходило до 50 тысяч, поэтому Москва в разы проигрывает тем событиям, которые происходили в Беларуси.

– То есть разный градус недовольства?

– Абсолютно разный. Разные причины протеста, в том числе экономические причины. В российских регионах, наверное, есть тоже какие-то особенности, и у каждого свои проблемы. Но еще раз подчеркну: той глубины, масштаба протестов и недовольства властью, которая есть в Беларуси, в России сегодня нет.

Посмотрим масштаб протестов августа [2020 года], когда в Беларуси выходило на улицы, по разным оценкам, до 500-600 тысяч человек – по отношению к населению страны это колоссальные цифры, как если бы в России вышло 14 млн одновременно. Ничего подобного в России я не наблюдал в эти выходные, поэтому я рассматриваю это как рядовое событие.

Более того, я отмечу достаточно сдержанно-корректную позицию и отношение российских силовиков по отношению к демонстрантам. Если бы белорусские власти так себя вели в августе, я думаю, что и протесты в Беларуси давно бы закончились, но власть пошла по другому сценарию. Я думаю, что российские власти сделали выводы из событий в Беларуси. А Лукашенко, на мой взгляд, ведет себя как герой Подлиза [из мультсериала "Приключения мишек Гамми"]. Он сейчас подлизывается к Кремлю, хочет показать, что он тоже "в одной лодке", "давайте вместе будем сражаться с внешним врагом", Запад сейчас у него враг. В то время как летом у Лукашенко врагом была Россия, которая его якобы свергала, как он кричал на весь мир.

– Но в России тоже верят, что все из Запада идет

– Но надо же каких-то врагов находить. Лукашенко пытается найти врага, но есть такая гипотеза, что события минувших выходных для Лукашено в плюс. Кто-то говорит, что сейчас, наоборот, его будут спасать. Я же думаю, что, наоборот, для него это в минус.

Кремль хотел бы, чтобы в Беларуси все побыстрее стабилизировалось, чтобы была какая-то более ли менее стабильная картинка хотя бы там, на внешних границах России, поэтому для Лукашенко эта ситуация критическая, я считаю. И, конечно, он сейчас будет пытаться придумывать внешних врагов.

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