Белый Дом: Байден предупредил Путина о жестких мерах 3 27.01.2021, 15:14

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джо байден

фото: Reuters / Brendan McDermid

США будут действовать решительно.

США дадут «твердый» ответ на вредоносную деятельность России, заявил президент Джо Байден в ходе своего первого телефонного разговора с Владимиром Путиным после инаугурации.

Как сообщила пресс-служба Белого дома (перевод — finanz.ru), Байден перечислил Путину вопросы, «вызывающие обеспокоенность».

Это кибератака против американского правительства, в которой спецслужбы винят российских хакеров; сообщения о наградах, которые Россия платила за убийство американских военных в Афганистане; вмешательство в президентские выборы 2020 года, а также отравление Алексея Навального.

«Президент Байден дал ясно понять, что США будут решительно действовать <…> в ответ на шаги России, которые вредят нам или нашим союзникам», - говорится в релизе Белого дома.

Байден также подтвердил Путин «твердую поддержку» суверенитету Украины со стороны США.

Накануне звонка Байден сообщил журналистам в Белом доме, что намерен «разъяснить России», что в Вашингтоне «очень обеспокоены» ее действиями.

«Я попросил соответствующие агентства тщательно подготовить меня по каждому из вопросов, проинформировать точно, что мы имеем на данный момент, и я без колебаний подниму эти вопросы с русскими», - обещал он.

Как рассказывали Reuters близкие к администрации источники, Байден рассматривает шаги от финансовых санкций до ответных кибератак, и упор делается на то, чтобы Россия понесла реальный ущерб.

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