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Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска

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  • 27.01.2021, 15:27
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Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска

Он уволен.

Tut.by со ссылкой на свои источники сообщал о задержании прокурора Витебска — 48-летнего Юрия Романовского. Получить официальные комментарии ни в одном силовом ведомстве мы не смогли — на наши звонки не ответили. Позже Генпрокуратура сообщила, что он уволен, но не задержан.

На сайте прокуратуры Витебска в графе «прокурор» информация отсутствует. Еще в пятницу, 22 января, там стояла фамилия Романовского.

Журналисты пытилсь получить официальный комментарий представителей областной прокуратуры, Генпрокуратуры, УСК по региону, КГБ. Связаться ни с кем не удалось.

— Он был уволен из органов прокуратуры на прошлой неделе, информация о возбуждении в отношении него уголовного дела не соответствует действительности, — заявили в Генпрокуратуре.

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