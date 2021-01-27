Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска 9 27.01.2021, 15:27

2,195

Он уволен.

Tut.by со ссылкой на свои источники сообщал о задержании прокурора Витебска — 48-летнего Юрия Романовского. Получить официальные комментарии ни в одном силовом ведомстве мы не смогли — на наши звонки не ответили. Позже Генпрокуратура сообщила, что он уволен, но не задержан.

На сайте прокуратуры Витебска в графе «прокурор» информация отсутствует. Еще в пятницу, 22 января, там стояла фамилия Романовского.

Журналисты пытилсь получить официальный комментарий представителей областной прокуратуры, Генпрокуратуры, УСК по региону, КГБ. Связаться ни с кем не удалось.

— Он был уволен из органов прокуратуры на прошлой неделе, информация о возбуждении в отношении него уголовного дела не соответствует действительности, — заявили в Генпрокуратуре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».