Задачка без звездочки 27.01.2021, 17:09

фото: TUT.by

Как в отчетах Минздрава падал суточный прирост заболевших коронавирусом.

Накануне белорусский Минздрав отчитался о снижении заболеваемости коронавирусом в два раза. Это в два раза меньше, чем в минувшее воскресенье. Так ли? Разбирается «Салiдарнасць».

Посмотрим на две строки официальной статистики ведомства. Первая цифра – это суточный прирост новых пациентов с ковидом, вторая – количество сделанных тестов.

21 января. 1 804/16 594

22 января. 1 813/18 541

23 января. 1 748/17 880

24 января. 1 752/17 182

25 января. 1 024/9 694

26 января. 847 /8 436

«Ой, как удобно», комментирует чудеса статистики «Чай з малинавым варэннем».

«Вон в Израиле опять локдаун по поводу короны. В Голландии, кажется, в знак протеста из-за жесткости карантина велосипедный мост подожгли. В Британии новые мутации. А у нас за неделю число заболевших уменьшилось более, чем вдвое. Вирус испугался и убежал. Эх, и хорошо жить в Беларуси!», – пишет культуролог Юлия Чернявская.

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