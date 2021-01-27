Новое расследование The Insider и Bellingcat: Отравители Навального причастны к целому ряду убийств 27.01.2021, 17:21

Они устраняли российских журналистов и общественных активистов.

Расследование отравления Алексея Навального группой сотрудников НИИ-2 ФСБ поставило вопрос о том, в каких еще операциях участвовала эта бригада убийц. В этой части мы расскажем об известных нам эпизодах, когда команде отравителей удалось убить своих жертв. Как видно из нашего расследования, и жертвы, и мотивы, и способы убийства могли быть не похожими друг на друга — и только команда исполнителей была более или менее постоянной. Причем в команде работают не только сотрудники НИИ-2, но и Служба по защите конституционного строя ФСБ, известная среди прочего преследованием политических активистов. Расследование также показало, что бригада ФСБшников действовала цинично и самоуверенно: скажем, в одном из случаев они перед убийством журналиста отключили видеокамеры на целой улице, а сразу после этого убийства сами же стали проводить официальную экспертизу крови своей жертвы. Также выяснилось, что жертвами могут оказаться не только активисты и журналисты, но и вполне системные фигуры, выступающие на пропагандистских телешоу и критикующие Навального. Об этом говорится в новом расследовании The Insider и Bellingcat.

Далеко не всегда таинственные отравления можно однозначно связать с конкретными исполнителями, основываясь только на их передвижениях. Скажем, многим показалось вероятным, что убийство террориста Доку Умарова в 2013 году могло быть делом рук той же бригады убийц, которая ответственна за отравление Навального. Доку Умаров, лидер террористической организации «Имарат Кавказ», умер 7 сентября 2013 года — по данным источников «Кавказского узла», он был отравлен сильнодействующим ядом в результате спецоперации ФСБ. Известно, что двое из отравителей Навального — Владимир Паняев и Алексей Александров — в конце августа отправились на юг России (Паняев — в Махачкалу, Александров — в Краснодар). Но это могло быть и простым совпадением. Однако есть как минимум три убийства, где совпадения поездок не дают возможности сомневаться в причастности этой группы отравителей.

Журналист

Убийство Тимура Куашева

Вечером 31 июля 2014 года журналист и правозащитник из Нальчика Тимур Куашев собирался пойти в театр на спектакль, где его мать играла одну из ролей. В 18:30, за полчаса до спектакля, он созвонился с мамой, пообещал ей, что прилично оденется и не опоздает. Вскоре после этого звонка свидетели видели, как он в шортах вышел из дома и встретился с двумя людьми, явно ему знакомыми (он обнялся при встрече), после чего куда-то ушел с ними и, судя по всему, сел к ним в машину (хотя этого уже никто не видел). Не похоже, что он планировал уходить надолго, — он оставил дома документы и мобильный телефон (хотя всегда брал его с собой). В театр он не пришел. Мать, вернувшись домой около 22:00, обнаружила его мобильный телефон, билеты в театр, деньги и перстень, который он снимал, только когда принимал душ. На следующий день его тело было обнаружено у дороги в лесу в поселке Хасанья (окраина Нальчика). Он лежал на животе, лицом вниз. На лице и коленях были ссадины и гематомы. Судмедэксперт обнаружил под мышкой след от шприца.

Ссадины у Тимура были лишь на верхней части лица и были похожи на следы от руки, как если бы в машине один из убийц сзади обхватил его рот и нос тряпкой, смоченной хлороформом или подобным веществом, чтобы заставить его потерять сознание. Несмотря на все очевидные следы насилия, официальная причина смерти 26-летнего активиста — острая коронарная недостаточность

Накануне убийства, 13 июля 2014 года, в Нальчик прибыл Константин Кудрявцев (тот самый, который затем прославился подробным отчетом об отравлениях «помощнику Патрушева Максиму Устинову», роль которого играл Навальный). Через неделю, 22 июля, в Минеральные воды (полтора часа на машине от Нальчика) прилетел еще один из будущих отравителей Навального из НИИ-2 ФСБ — врач Иван Осипов. Несколькими днями позже, 29 июля, во Владикавказ прибыли другие два участника группы — Денис Мачикин и Роман Матюшин. Оба они, как и Качмазов, имели обратные обратные билеты на 30 июля, у Осипова был обратный билет на 31-е. Но, видимо, что-то пошло не по плану — и все сдвинулось на один день. Похищение и убийство произошли 31-го числа, и все они перенесли билеты на день позже: Мачикин и Матюшин вылетели в итоге в день убийства, 31 июля, Осипов — на следующий день.

Когда отец журналиста Хамби Куашев (который еще в советские годы стал заслуженным следователем) попытался выяснить, что произошло с его сыном, он обнаружил много странностей. Так, например, все камеры по месту следования от дома Куашева до места обнаружения его тела (а там было не менее 4 камер) оказались отключены по причины «выхода из строя коммутатора».

Отец Куашева также рассказал The Insider, что у Тимура пропали ключи (на месте убийства их не нашли, сколько ни искали). Отец полагает, что убийцы потом заходили в дом, потому что у Тимура была флешка обычно воткнутая в компьютер, но на этот раз ее не было. Отец также настоял на проведении экспертизы, чтобы проверить версию об отравлении. Образцы крови Куашева отправили в Москву, где ее проверили... сами же убийцы из НИИ-2 ФСБ. Разумеется, ничего подозрительного они не обнаружили. Экспертизу подписал тот самый Василий Калашников, которого Кудрявцев упоминал в разговоре с Навальным (Калашников — единственный из известных членов группы отравителей, который был в Омске, и как эксперт в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии именно он, скорее всего, должен был делать вывод о том, можно ли еще обнаружить в крови «Новичок»).

А вот еще интересный момент. В постановлении о прекращении уголовного дела говорится, что в день смерти на телефон Куашева поступили две СМС с сервисного номера «Мегафона» (то есть с номера СМС-центра), причем установить содержание таких СМС, согласно ответу «Мегафона», якобы технически невозможно.

Однако же детализация по номеру Куашева показывает — все звонки и СМС вплоть до 2 августа зачищены, нет ни звонка матери, ни даже даже тех СМС от 31 июля, о которых говорится в материалах дела.

Журналист Максим Шевченко, знавший Тимура Куашева и его отца, внимательно изучал обстоятельства этой смерти и полагает, что причиной отравления стало освещение Тимуром Куашевым судебного процесса:

«Я думаю, что убийство Куашева было связано с тем, что он активно освещал процесс по мятежу 2005 года в Нальчике, по которому проходило 58 человек. К тому моменту этот показательный процесс длился уже 7 лет, власти лепили образ «подполья Аль-Каиды» в Кабардино-Балкарии. Когда в 2014 году генерал Меликов стал полпредом Путина в Северо-Кавкзском федеральном округе, а Юрий Коков возглавил республику, из Москвы пошел приказ это все быстро завершать. Тимур ходил на каждое заседание и писал подробные стенограммы с этого позорного процесса. По итогам суда люди, которых взяли с оружием в руках, получили по 7 лет, а Расул Кудаев, на которого ничего не нашли, получил пожизненное и отправился «Черный дельфин». В деле сказано «участвовал в убийстве полицейского», имя которого даже не названо, а не названо оно потому, что в районе его местонахождения никого не убили (он весь день был дома, об этом свидетельствуют многие журналисты, которые ему звонили в тот день, спрашивали, что происходит). Кудаева сделали виноватым, потому что властям было нужно придумать связь с Аль-Каидой, а Кудаев до этого сидел в Гуантанамо (хотя американцами ему даже не было выдвинуто никаких обвинений) и отлично подходил на эту роль.

Вот обо всем этом подробно писал Куашев, и тут приходит приказ быстро все завершать, хотя юридически это было невозможно — только зачитывать приговор должны были около полугода. А они его зачитали за несколько дней. И конечно им мешал человек, который постоянно ходил на этот процесс и сообщал о нем все подробности».

Куашев постоянно получал угрозы — он был одним из немногих независимых журналистов в регионе, местные власти и силовики постоянно оказывали на него давление. Однажды ему под дверь подбросили коробку с проводами и надписью «подарок от дяди Тимуру Куашеву пистолет калашникова» (орфография сохранена). Пока Тимур ходил в полицию, коробка исчезла. Угрозы он получал и в 2014 году.

Хотя у Тимура Куашева было много недоброжелателей, именно курируемый ФСБ судебный процесс над «террористами» мог стать главной причиной, по которой спецслужба могла обратить на него особое внимание.

Любопытно, что и Мачикин и Матюшин, судя по данным о том, где они паркуют свои автомобили, работают во Второй службе ФСБ, которая имеет самоироничное название «Служба по защите конституционного строя». С 2006 года Вторую службу возглавляет выходец из Санкт-Петербурга генерал армии Алексей Седов. По данным центра «Досье», Седов является ставленником миллиардера Романа Ротенберга, экс-мэра Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и «президентского массажиста» Константина Голощапова. Именно Вторая служба занимается в России политическими активистами (хотя и настоящих бандитов, и экстремистов она тоже преследует — например, именно она разбиралась с бандой Джако и с неонацистской группировкой БОРН).

Активист

Убийство Руслана Магомедрагимова

24 марта 2015 года в Каспийске (пригород Махачкалы) был найден мёртвым активист общественного регионального движения «Единство» («Садвал») Руслан Магомедрагимов. В этот день около полудня он созванивался со своим знакомым и обсуждал планируемую встречу на фестивале лезгинского языка. Но до встречи он не дожил. Его тело нашли примерно в 14:00–15:00 часов в парке у моря, а его машину — в метрах четырёхстах от места происшествия, в глухом, непросматриваемом дворе дома № 24 на ул. Ленина. Как утверждал товарищ покойного, Ислам Кличханов, из автомобиля пропали видеорегистратор, а также два из трёх его телефонов. Следователи, в рамках доследственной проверки прибывшие на место происшествия, обнаружили в машине след от чужой обуви. По официальной версии Руслан умер от удушья, хотя следов насилия обнаружено не было. Близкие покойного утверждали, что на шее Магомедрагимова просматривались две точки, похожие на следы от уколов шприцем.

В январе 2015 года врач-отравитель Иван Осипов прилетал в Махачкалу дважды, каждый раз всего на пару дней. С 11 по 16 марта в Махачкалу прилетал Кудрявцев. Наконец, за несколько дней до убийства, 20 марта 2015 года, Иван Осипов прилетел во Владикавказ (4 часа на машине от Каспийска). Через 2 дня после убийства Осипов вернулся в Москву. Если в случае с Тимуром Куашевым число поездок отравителей исключают всякую возможность совпадения, то в случае с Магомедрагимовым можно говорить лишь о высокой доле вероятности, так как главным фигурантом здесь является Осипов, а у него были и другие поездки в Махачкалу, поэтому здесь вероятность совпадения полностью исключить нельзя. Стоит отметить, что для местных силовиков и преступных групп убийство посредством отравления через укол шприцем — крайне нехарактерный modus operandi, а вот на убийство Тимура Куашева по манере это очень похоже, что делает даже небольшое число совпадений по перелетам достаточным основанием, чтобы предполагать причастность к убийству бригады отравителей из НИИ-2 ФСБ.

Будучи активистом общественной региональной организации «Садвал», Магомедрагимов защищал права лезгинского народа, а также выступал за идею воссоединения лезгин России и Азербайджана путём создания автономии «Лезгистан». Несмотря на то, что деятельность организации носила безобидный характер, она могла рассматриваться сотрудниками ФСБ как враждебная, так как спецслужба нередко очень агрессивно реагирует на организации, продвигающие идеи «национальной автономии» в разных регионах России. Ровно через год после отравления Магомедрагимова, 20 марта 2016 года, в Махачкале в своей квартире был найден мертвым председатель «Садвала» Назим Гаджиев. По официальным данным, он погиб в результате множественных ножевых ранений. В эти дни никого из группы отравителей в городе не было, но сам факт убийства лидера «Садвала» заставляет думать, что именно деятельность в рамках этого движения могла быть причиной и для убийства Магомедрагимова.

«Патриот»

Убийство Никиты Исаева

16 ноября 2019 года в поезде Тамбов — Москва скончался Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия». Незадолго до поездки в Тамбов глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назначил его советником по региональному развитию, задачей Исаева в городе был подбор кандидатов в партию и подготовка их к выборам.

Свидетельницей смерти Исаева стала его помощница и возлюбленная Алина Жестовская (Львова). Вот как она описала события: «Ночью я проснулась, взяла телефон. На часах было 01:12. <…> Потом проснулся Никита, попросил у меня тапочки и пошел в туалет. Его долго не было. Потом заходит, согнувшись. Я вскочила, подумала почему-то, что в тамбуре его кто-то в живот пырнул. Я к нему подхожу, он говорит: „Отравился, отравился, похоже“. Больше он ничего сказать не смог. Его ноги не держат, глаза закатываются, его всего трясет. Я его пытаюсь посадить на кушетку, чтобы сходить за проводником. А он тяжелее меня. И мы с ним оседаем на пол».

Алина позвала проводника, но остановить поезд сразу было нельзя — вокруг был лес, а на ближайшем полустанке не было даже фельдшерско-акушерского пункта. Пришлось ехать до следующей станции — Узуново, что заняло еще около часа. Тем временем пульс у Исаева уже не прощупывался, зрачки не реагировали, пальцы и губы посинели. Когда поезд пришел на станцию, прибывшие врачи констатировали смерть. Еще до результатов экспертизы тело кремировали (по словам бывшей супруги, кремация исполняла волю покойного), а когда экспертиза наконец-то была закончена, официальным диагнозом стал сердечный приступ. Жестовская вскоре после описываемых событий стала говорить, что уверена в том, что Исаев умер именно от сердечного приступа, а все, кто говорит об отравлении Исаева (или отравлении Навального), — просто пиарятся.

Судя по анализу передвижений известных нам отравителей из ФСБ, следовать за Исаевым начали во время его поездки в Челябинск в декабре 2018 года. Сопоставляя данные из базы перелетов с известными нам поездками Исаева, о которых он писал в соцсетях, мы нашли 7 совпадений по городу и дате поездки (не считая его последнего визита в Тамбов), причем, скорее всего, пересечений было больше, если учесть неполноту базы перелетов, имеющейся в распоряжении Bellingcat. В бригаде, работавшей по Исаеву, были два отравителя, которые известны по покушению на Навального — Алексей Александров и Иван Осипов (оба с медицинским образованием).

Кроме них были также трое других ФСБшников — Александр Самофал, Виктор Кравченко и Михаил Тихонов.

Любопытно, что именно при поездке в Тамбов, где и произошло отравление, никто из них под своими именами в базе не обнаруживается, что означает либо использование других имен, либо зачистку базы, либо то, что убийцы использовали автомобиль (из Москвы до Тамбова примерно 5 часов езды). Однако нам удалось узнать по метаданным телефона одного из пяти отравителей, что он действительно был в Тамбове 1 ноября 2019 года. Мы не можем сказать, кто именно из пяти, так как Bellingcat предполагает, что эта информация может поставить под угрозу его источник.

Знакомые и родственники Исаева не скрывают, что он имел тесные контакты с Администрацией президента еще со времен Суркова и был абсолютно лояльным Кремлю политиком. Он сотрудничал, например, с Василием Якименко, а в последнее время активно общался также и с Александром Малькевичем (правой рукой Евгения Пригожина). Он нередко выступал на госканалах, критиковал Навального, хотя сам причислял себя к оппозиции, а свою политическую деятельность строил на борьбе за экологию в регионах. Более того, в 2019 году ему светила неплохая карьера в партии «Справедливая Россия», депутат Олег Шеин познакомил его с Сергеем Мироновым, они договорились о сотрудничестве, и, если бы все пошло по плану, в 2021 году Исаев выдвигался бы Госдуму от эсэров.

И все же что-то, возможно, тревожило Исаева. Его родственники и друзья вспоминают, что с июня 2019 года он обсуждал возможность вывезти семью за границу (об угрозах он не говорил, но его знакомый, общавшийся с ним в июне, утверждает, что в этот момент он «явно чувствовал себя не в своей тарелке»). Также двое близко знакомых с Исаевым людей сообщили, что незадолго до смерти он стал подозревать, что Алина Жестовская «приставлена к нему», и собирался от нее избавиться. Жестовская познакомилась с Исаевым в поезде, стала работать с ним на безвозмездной основе и вскоре заменила ему часть его команды, приняв на себя его обязанности, в том числе контролируя его график.

Никто из окружения Исаева не имеет сколь-нибудь правдоподобного объяснения, чем провластный «патриот» мог не угодить ФСБ. Конфликты с региональными властями едва ли могли быть причиной убийства — родственники и знакомые Исаева уверены, что если бы федеральные власти были недовольны какой-то его деятельностью, им было бы достаточно просто намекнуть. Одной из гипотетически возможных интерпретаций событий могло бы быть то, что Никита Исаев работал не только на АП, но и на российские спецслужбы, например, на СВР — его сверхчастые поездки за границу, в том числе в качестве «сотрудника страховой компании» и «специалиста по экспорту», могли стать идеальным прикрытием для такой работы. Кроме того, тот факт, что он быстро нашел взаимопонимание с Сергеем Мироновым, говорит в пользу этой гипотезы (среди ближайших помощников Миронова — два офицера СВР). В таком случае что-то в действиях Исаева, что могло быть интерпретировано спецслужбами как предательство, могло стать поводом для убийства. Однако пока у нас нет никаких данных, подтверждающих эту гипотезу.

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