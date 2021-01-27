Из-за коронавируса белорусы пересели с метро на личные авто 7 27.01.2021, 17:59

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Фото: bymedia

Снизился поток пассажиров в общественном транспорте.

Из-за пандемии коронавируса в Беларуси снизились объемы пассажирских перевозок. Мобильность населения меняется, пишет сайт naviny.by.

Пандемия COVID-19 существенно повлияла на мобильность белорусов. По данным сервисов Google, белорусы стали намного реже посещать публичные места в апреле и мае — на пике первой волны коронавируса, а также в октябре и ноябре, когда начала набирать силу вторая волна.

По результатам опросов компании Satio, в марте 27% белорусских горожан заявило, что прекратили или реже пользуются общественным транспортом, в апреле – 47%. В июне 52,3% респондентов сообщили, что не пользуются общественным транспортом или пользуются им намного реже, чем до коронавируса, в сентябре – 37,7%.

По итогам прошлого года снижение объемов перевозок пассажиров зафиксировано на всех видах транспорта — на 18,6% (до 1 млрд 603,1 млн человек). Как свидетельствуют данные Белстата, перевозки пассажиров автобусами снизились на 16,3% (до 992,7 млн человек), электрическим городским транспортом и метрополитеном — на 21,5% (до 548,6 млн человек), поездами — на 24,7% (до 60 млн человек).

Недозагруженное метро

Наиболее популярный вид транспорта среди минчан — метро, но из-за коронавируса им стали реже пользоваться. За прошлый год пассажиропоток снизился на четверть.

Объем перевозок пассажиров за 2020 год составил почти 219 млн человек против 294 млн человек в 2019 году. Если в позапрошлом году в сутки минским метро пользовались около 800 тысяч пассажиров, в прошлом году этот показатель снизился до 600 тысяч человек.

«Мы так предполагаем, что люди стали ездить меньше, потому что остерегаются заболеть», — сказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

На предприятии не берутся прогнозировать объемы пассажиропотока на этот год. Всё будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.

«Сейчас на посещаемость влияют внешние факторы. Со своей стороны мы стараемся создавать все условия для комфортного и безопасного перемещения. Мы всегда рады видеть всех пассажиров в своем метро», — отметил представитель Минского метрополитена.

Удельный вес метрополитена в перевозках коммунальным пассажирским транспортом остается по-прежнему самым значимым среди других видов городского транспорта и составляет 36,4%.

Переменчивая мобильность

Председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте (БАЭС) Юрий Важник назвал снижение объемов пассажирских перевозок в общественном транспорте Беларуси небольшим по сравнению с другими странами.

К примеру, из-за пандемии коронавируса использование общественного транспорта в Алматы снизилось в два раза. При этом в бывшей столице Казахстана меньше заболеваемость и смертность от COVID-19.

«У нас снижение составило 15-20%. Это немного. Это значит, что у нас серьезного карантина не было. У нас люди добровольно отказывались от поездок на общественном транспорте», — сказал Юрий Важник.

Согласно замерам БАЭС, из-за коронавируса в Минске снизилась общая подвижность населения. В то же время люди стали чаще пользоваться личными автомобилями вместо общественного транспорта.

«В целом люди стали меньше перемещаться. Если нет нужды, то они избегают поездок. Но использование личных автомобилей выросло. Раньше соотношение легкового и общественного транспорта по перевозкам пассажиров было примерно 55 на 45. Сейчас около двух третей поездок совершается на легковом транспорте», — отметил эксперт в транспортной сфере.

По его прогнозам, со временем объемы пассажирских перевозок частично восстановятся, но так, как раньше, уже не будет. Мобильность населения изменится.

Многие услуги уже перевели в онлайн-формат, а образование становится дистанционным, поэтому нет нужды посещать те же государственные учреждения.

«Сейчас общественный транспорт уступает легковому не только в комфорте, но и в безопасности. Это изменит расклад», — сказал Юрий Важник.

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