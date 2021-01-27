Вопросов больше, чем ответов: что мы знаем о китайской вакцине от COVID-19, которой хотят прививать белорусов 7 27.01.2021, 18:25

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Получаемые от создателей Coronavac сведения нередко подвергаются сомнениям.

Руководитель КНР Си Цзиньпин во время недавнего разговора с Александром Лукашенко заявил о готовности Китая поставлять в Беларусь свою вакцину от коронавируса. Таким образом, в стране может появиться альтернатива российскому "Спутник V".

Что за китайская вакцина от COVID-19, насколько она эффективна и где применяется, выясняло "Еврорадио".

Что за Coronavac

В Китае разрабатываются несколько вакцин, однако сейчас наиболее активно на зарубежные рынки "проталкивается" Coronavac от компании Sinovac.

В отличие от большинства других аналогов (от той же Pfizer или Moderna) Coronavac разработана по "старой схеме" — это инактивированная вакцина. Говоря максимально просто, большинство вакцин разрабатывались на основе "убитых" вирусных частиц. Они вводятся в организм, после чего вырабатываются антитела. Современные же исследования используют элементы РНК (макромолекул).

Споры о том, достаточно ли эффективны вакцины на базе РНК или лучше использовать инактивированные, ведутся довольно долго. Но ответить на этот вопрос смогут только время и масштабные клинические испытания.

Какая эффективность у вакцины?

Никто не знает. Как и в случае с российским "Спутником", китайские разработчики достаточно закрыты в своей работе. Получаемые от создателей Coronavac сведения нередко подвергаются сомнениям: нет уверенности в качестве испытаний, которые проводились, да и в целом в достоверности данных.

Изначально заявлялось об эффективности вакцин на уровне около 80%. Но потом, по ходу испытаний в разных странах, началось странное.

В начале января Бразилия объявила, что Coronavac имеет эффективность всего 50,38%. Эти данные были получены после испытания на 12,5 тысячи человек. В то же время защитники вакцины апеллировали к Турции: мол, там заявлено об эффективности в 91,25%. Нюанс: по результатам промежуточного (!) анализа 29 случаев (!), основанного на данных лишь 1322 участников. Вряд ли такое исследование можно назвать хоть сколько-нибудь точным.

Сейчас продолжается третья фаза испытаний вакцины. В той же Турции, например, ее уже разрешили применять в исключительных случаях. Но другие страны не спешат: так, американская FDA ждет конца испытаний и лишь после этого начнет свою проверку.

"Политическая воля" vs. реальность

При наличии "политической воли" Беларусь сможет получить и использовать Coronavac до конца клинических испытаний и без одобрения ВОЗ. Дальше все будет зависеть от того, готовы ли лично вы пойти на риск.

Но есть и другой нюанс: Китай активно продвигает эту вакцину в ряд достаточно населенных стран мира, включая ту же Бразилию. При этом компания Sinovac готова производить только 300 миллионов доз в год. Учитывая, что каждому нужно по две прививки, этого хватит 150 миллионам человек — это чуть больше 10% населения самого Китая. С учетом такого ограниченного количества доз получит ли Беларусь достаточно для масштабной вакцинации? Сомнительно.

А какие еще есть вакцины из Китая?

Как минимум две инактивированные вакцины от коронавируса производит китайская Sinopharm. Одна из них находится сейчас в третьей фазе клинических испытаний, данные об эффективности — около 80%, однако качество исследований также вызывает вопросы.

Разрабатывают китайские фармкомпании и несколько других вакцин, но они пока не применялись хоть сколько-нибудь широко, и судить о них нельзя.

Зачем Китаю столько вакцин?

Спасать мир — дело благородное, да и собственные 1,4 миллиарда населения нужно как-то уберечь. Но пока что власти КНР активно продвигают свои разработки в другие страны.

Например, официальный Пекин уже предложил ссуду в миллиард долларов для стран Латинской Америки на покупку вакцины. По сути, это те же связанные кредиты, которые отлично знакомы Беларуси. Такие же ссуды предлагались и странам Африки.

Рынки стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии — лакомый кусок: население огромное и вакцин нужно немало. Следовательно, можно заработать. И — в теории — получить дополнительные политические очки. Возможно, планирует КНР и экспансию на европейские рынки — во всяком случае, уже известно о возможных поставках вакцин в Украину. При этом Евросоюз пока не спешит с одобрением вакцин из Поднебесной.

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