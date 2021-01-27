До -9°С ожидается в Беларуси в четверг 27.01.2021, 18:38

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иллюстрационное Фото: Depositphotos

Будет облачно с прояснениями.

До 9 градусов мороза ожидается в Беларуси 28 января, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие осадки, днем по востоку временами будет идти снег, мокрый снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 9. Днем будет от минус 4 до плюс 1 градуса.

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