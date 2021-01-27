Глава Госдепа: Мир нуждается в лидерстве США 5 27.01.2021, 18:52

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

США обладают наибольшим потенциалом на мировой арене для мобилизации других стран ради общего блага.

Международному сообществу нужно лидерство Соединенных Штатов, поскольку именно их направляющая роль позволит миру лучше справляться с глобальными проблемами. Об этом сказал новый американский госсекретарь Энтони Блинкен во время приветственного выступления в Госдепе США, сообщает korrespondent.net в среду, 27 января.

"Мир нуждается в руководящей роли Америки, и мы ее будем играть, потому что мир гораздо более вероятно сможет решать проблемы и справляться с вызовами вместе с США", – заявил Блинкен.

Он отметил, что США до сих пор обладают наибольшим потенциалом на мировой арене для мобилизации других стран ради общего блага.

По его словам, мир сейчас смотрит на то, смогут ли США "исцелить свою нацию", применить дипломатию при контактах с союзниками и партнерами, чтобы противостоять таким вызовам современности, как пандемия коронавируса, экономический кризис, климатические изменения, опасности для демократии, расовое неравенство, угрозы глобальной стабильности со стороны "противников и соперников".

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