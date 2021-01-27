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Европа разрешила возобновить полеты Boeing-737 MAX

  • 27.01.2021, 20:55
Европа разрешила возобновить полеты Boeing-737 MAX

Запрет действовал 22 месяца.

Европейский авиарегулятор снял запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сняло 22-месячный запрет на полеты для Boeing 737 MAX в европейские аэропорты. Об этом передает Интерфакс.

«Проведя тщательный анализ, мы пришли к выводу, что самолеты 737 MAX могут безопасно вернуться к полетам», — заявил главный исполнительный директор ведомства Патрик Ки.

В EASA подчеркнули, что проведенная оценка была полностью независимой.

После трагедии в Эфиопии регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать. Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф — проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX. Авиакомпании начали отказываться от уже заключенных с Boeing контрактов на поставку этого типа самолёта, что на руку главному конкуренту Boeing — компании Airbus.

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