Правозащитники: Требуем немедленного пересмотра приговоров и освобождения 31 политзаключенного 1 27.01.2021, 21:03

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Совместное заявление белорусского правозащитного сообщества.

Правозащитники признали политзаключенными сразу 31 человека.

Правозащитный центр “Весна” опубликовал по этому поводу заявление.

Минск, 27 января 2021 г.

В связи с вынесением судами ряда приговоров по уголовным делам, связанным с обвинением в применением насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с использованием насилия сотруднику МВД, другим должностным лицам, исполняющим должностные обязанности (ст. 363, 364, 366 УК), еще раз подтверждая свою позицию, изложенную в совместном заявлении правозащитных организаций от 16 января 2021 года, мы отмечаем следующее:

Мирные собрания граждан должны находиться под защитой государства, и милиция не должна предпринимать действия по насильственному их пресечению, даже если они происходят в нарушение процедур их организации и проведения. Насильственное прекращение собраний и применение физической силы, а тем более специальных средств и оружия к протестующим, должно осуществляться только как крайняя мера, в случаях, когда поведение участников собрания носит насильственный характер, что представляет реальную угрозу национальной и общественной безопасности, жизни и здоровью граждан.

Непропорционально жесткие действия милиции, направленные на пресечение мирных собраний, нельзя рассматривать как законную деятельность по защите и охране общественного порядка, а в случаях причинения в отношении представителей МВД спровоцированного ими же насилия “в ответ” со стороны протестующих, данные действия необходимо рассматривать исходя из тяжести причиненного вреда здоровью и умысла на причинение такого вреда, а также как защиту от явно неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов, действовавших в том числе по незаконному приказу (необходимая защита).

Согласно Руководству по определению понятия "политический заключенный", насилие, которое было спровоцировано исходным непропорциональным использованием физической силы, спецсредств, и если в действиях обвиняемого отсутствовало намерение на нанесение несимволического материального ущерба или ущерба кому-либо, дает основания рассматривать этих лиц в качестве политических заключенных.

Кроме того, мониторинг этих судебных заседаний показал, что суды выносят непропорционально жесткие (неадекватные) правонарушению, в котором обвиняются лица, приговоры по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста.

Так, к примеру, за 8 месяцев 2019 года в Минске рассмотрены судами 13 уголовных дел об оказании сопротивления сотрудникам милиции и применении в отношении них физической силы. Трем подсудимым назначено наказание в виде ареста, другим - ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Таким образом, продолжительность или условия лишения свободы по приговорам, вынесенным в отношении участников протестных собраний, явно непропорциональны (неадекватны) правонарушению, по которому эти лица были признаны виновными.

В ряде случаев судебные заседания были проведены в закрытом режиме: на них не допускались представители общественности, правозащитники и представители СМИ. Причем решения суда о проведении закрытых заседаний не были обусловлены необходимостью защиты государственной тайны или информации личного характера участников процесса, нежелательной к публичному распространению.

Все эти обстоятельства дают основания утверждать, что преследование указанных лиц носит политически мотивированный характер, а сами лица являются политическими заключенными.

Исходя из этого и руководствуясь п. 3.2 (А, b, c, d) Руководства по определению понятия "политический заключенный" мы признаем политзаключенными следующих осужденных к лишению свободы:

Александр Бабич, (осужден на три с подовой года лишения свободы по ст. 363 УК)

Михаил Шабалюк, (осужден на три года лишения свободы по ст. 363 УК )

Александр Французов, (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 364 УК)

Евгений Петраченко, (осужден на три с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК)

Илья Лобацевич, (осужден на полтора года лишения свободы по ст. 364 УК)

Олег Ефременко, (осужден на четыре с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК)

Дмитрий Кулаков, (приговорен к трем с половиной годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа по ст. 364 и 369 УК)

Владислав Маковецкий, (приговорен к двум годам лишения свободы по ст. 364 УК)

Александр Кириленко, (приговорен к двум годам лишения свободы по ст. 364 УК)

Егор Храменя, (приговорен к двум годам лишения свободы по ст. 364 УК)

Владимир Шустов, (приговорен к трем годам лишения свободы по ст. 364 УК)

Антон Лакишик, (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК)

Павел Манкиненко, (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 364 УК)

Артем Токарчук, (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК)

Евгений Червинский, (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК)

Илья Френь (приговорен к четырем годам лишения свободы по ст. 364 УК)

Илья Турков (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 364 и 342 УК)

Глеб Готовко, (осужден на четыре года лишен свободы по ст. 363, 364, 342, 435 УК)

Анатолий Хиневич (осужден на два с половиной года лишения воды по ст. 364 УК)

Виктор Актистов, (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК)

Дмитрий Галко (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК)

Александр Захаревич (осужден на два года лишения свободы по ст. 364 УК)

Андрей Короленя, (осужден на два года лишения свободы по ст. 363 УК)

Артем Павлечко (осужден на три года лишен свободы по ст. 364, 342 УК)

Евгений Калиновский (осужден на четыре года лишен свободы по ст. 364, 342 УК)

Сергей Римша (приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по ст. 364, 342 УК)

Витольд Ашурок (приговорен к пяти годам лишения свободы по ст. 342, 364 УК)

Роман Короневич (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК)

Олег Фомин (осужден на два с половиной года лишения свободы по арт. 364 УК).

Александр Губейко (осужден на два года лишения свободы по ст. 364 УК)

Виктор Борушко (осужден на пять лет лишения свободы по п. 5 ч. 2 ст. 147 УК)

Считаем необходимым требовать для данных политических заключенных немедленного пересмотра принятых в отношении них мер и судебных решений при исполнении права на справедливое судебное разбирательство и устранения указанных факторов, а также освобождения их из-под стражей с применением других мер, обеспечивающих явку в суд.

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