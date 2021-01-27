Как Гродно накрыл циклон «Ларс» 5 27.01.2021, 21:32

2,347

Снег в Гродно

Фото: Саша Правдина \ Belsat

Фоторепортаж.

В Гродно снег идет без перерыва уже вторые сутки: циклон «Ларс» принес с собой в город сугробы снега до колена, 10-балльные пробки и аварии на дорогах, и вместе с тем настоящую зимнюю сказку, которой гродненцы уже давно не видели, пишет «Белсат».

Фото: Саша Правдина \ Belsat

Фото: Саша Правдина \ Belsat

Фото: Саша Правдина \ Belsat

Фото: Саша Правдина \ Belsat

«Добавилось нам, конечно, работы. Но хотя порадуемся настоящей зиме», – улыбаясь, говорит сотрудник коммунальных служб, который управляет очисткой крыши на центральной Советской улице.

На улицах и дорогах действительно много коммунальщиков, спецтехники и людей с лопатами, которые убирают снег. Однако, признаются коммунальщики, победить такой серьезный снегопад быстро – невозможно.

Фото: Саша Правдина \ Belsat

Фото: Саша Правдина \ Belsat

Фото: Саша Правдина \ Belsat

Фото: Саша Правдина \ Belsat

Фото: Саша Правдина \ Belsat

За последние сутки высота снега в городе увеличилась с 9 до 37 см. 28 января синоптики обещают в Гродно день без осадков, в пятницу – снова метели.

Фото: Саша Правдина \ Belsat

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».