172-й день протестов: белорусов не остановить! 2 27.01.2021, 21:47

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Акции продолжаются по всей стране.

Сегодня 172-й день протестов в Беларуси. Белорусы выходят на акции по всей стране и намерены протестовать до окончательной победы над режимом Лукашенко.

Сайт Charter97.org предлагает подборку в фото- и видеоформате некоторых акций, которые сегодня устраивали белорусы.

Минские пенсионеры выстроились в цепь солидарности и потребовали освободить политзаключенных.

Акция солидарности с политзаключенными прошла и в Витебске.

Жители района ТЦ «Рига» в Минске вышли почтили память жертв Холокоста.

Жители Бреста вышли с национальными флагами и плакатами «Судей на мыло» и «Не забудем, не простим!»

Жодино вышло на прогулку с бело-красно-белыми флагами.

В Дзержинске поддержали Виктора Борушко.

Березовка вышла, несмотря на запугивания и давление со стороны властей.

Акция солидарности прошла в Девятовке (Гродно).

Жители Скиделя также вышли на вечернюю акцию.

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