172-й день протестов: белорусов не остановить!2
- 27.01.2021, 21:47
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Акции продолжаются по всей стране.
Сегодня 172-й день протестов в Беларуси. Белорусы выходят на акции по всей стране и намерены протестовать до окончательной победы над режимом Лукашенко.
Сайт Charter97.org предлагает подборку в фото- и видеоформате некоторых акций, которые сегодня устраивали белорусы.
Минские пенсионеры выстроились в цепь солидарности и потребовали освободить политзаключенных.
Акция солидарности с политзаключенными прошла и в Витебске.
Жители района ТЦ «Рига» в Минске вышли почтили память жертв Холокоста.
Жители Бреста вышли с национальными флагами и плакатами «Судей на мыло» и «Не забудем, не простим!»
Жодино вышло на прогулку с бело-красно-белыми флагами.
В Дзержинске поддержали Виктора Борушко.
Березовка вышла, несмотря на запугивания и давление со стороны властей.
Акция солидарности прошла в Девятовке (Гродно).
Жители Скиделя также вышли на вечернюю акцию.