Турецкие военные сообщили о задержании пяти граждан России 4 27.01.2021, 22:10

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иллюстрационное Фото: Reuters

Задержанные пытались проникнуть на территорию Турецкой Республики из Сирии.

Министерство обороны Турции сообщило о задержании пяти россиян, которые, как предполагается, были боевиками запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Задержанные пытались проникнуть на территорию Турецкой Республики из Сирии, передает svoboda.org.

Вместе с россиянами были также задержаны четверо граждан Узбекистана и трое граждан Кыргызстана. Сообщается, что одного из задержанных разыскивает Интерпол. Оборонное ведомство не уточнило его гражданство. Все предполагаемые боевики были задержаны на турецко-сирийской границе 31 декабря 2020 года. Ранее информация об этом не публиковалась.

В 2017 году американская консалтинговая группа Soufan Center опубликовала исследование, согласно которому Россия стала первой страной по количеству граждан, примкнувших к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии и Ираке. По данным экспертов, на тот момент на стороне джихадистов воевали почти 3,5 тысячи россиян. На втором месте – Саудовская Аравия, за ней следует Иордания.

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