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Белорусы Вроцлава провели акцию в поддержку белорусских пенсионеров

  • 27.01.2021, 22:26
Белорусы Вроцлава провели акцию в поддержку белорусских пенсионеров

Видеофакт.

Белорусы Вроцлава провели акцию в поддержку белорусских пенсионеров.

«27 января белорусы Вроцлава провели акцию, посвященную пенсионерам Беларуси, которые, не пасуя перед ОМОНом и возможными задержаниями, выходят на улицы высказывать свое несогласие с властью.

Мы преклоняемся перед смелостью этих людей, которые точно знают: будущее мы строим сегодня, и для промедления у нас нет времени.

Спасибо нашим пенсионерам за поддержку! Она бесценна для каждого из нас!» - пишут «Хартии-97» белорусы Вроцлава.

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