Пережил арестовавших на 39 лет Сергей Беседин

27.01.2021, 22:45

Мартин Нимёллер

Люди меняются, и пастор Мартин Нимеллер тому пример.

А помните Мартина Нимёллера? Того самого, что говорил: "когда они пришли за мной, уже не нашлось никого, кто мог бы протестовать".

Я всегда думал, что он был пастором с младых ногтей. Эдакий божий одуванчик, всю жизнь отдавший богу. Оказывается, нет. В молодые годы он командовал подводной лодкой и даже утопил несколько вражеских кораблей. А затем руководил подавлением Рурского восстания в 1920 году.

Да и уйдя в пасторы, Нимёллер был настроен довольно воинственно. Он был одним из самых рьяных гитлеровских активистов вплоть до 1937 года.

Впору вспомнить о Навальном, которого до сих пор попрекают его риторикой о грузинах 2008 года. Да, риторика была отвратительная, но люди меняются, и Нимёллер тому пример.

"Больше мы не можем хранить молчание, повеленное человеком, когда Господь велит нам говорить. Мы должны повиноваться Господу, а не человеку!" — заявил Нимёллер на проповеди 27 июня 1937 года в Берлине.

Вскоре он был арестован, и 3 марта 1938 года чрезвычайный суд по государственным преступлениям обвинил его в "скрытых нападках" на государство и приговорил его к 7 месяцам заключения в специальной тюрьме для должностных лиц и штрафу в 2000 марок за "злоупотребление проповеднической деятельностью и сбор прихожан в церкви".

Представляете, страшный нацистский суд дал ему семь месяцев! Совершенно вегетарианский срок рядом с нынешними людоедскими сроками Кольченко, Сенцову, Мифтахову, Мохнаткину и многим другим.

Правда, на свободу он так и не вышел. Гитлер был удивлен мягкостью приговора и заявил, что Нимёллеру "следует сидеть до тех пор, пока он не посинеет", а всему составу суда пригрозил наказанием. Сразу после освобождения Нимёллер подвергся "превентивному аресту" гестапо и в качестве "особого заключённого" был помещён в находившуюся в концлагере Заксенхаузен тюрьму Целенбау, откуда впоследствии переведён в Дахау. Оттуда его освободили только в 1945 году. Надо сказать, что Нимёллер в заточении не посинел, а прожил ещё 39 лет, до глубокой старости.

В связи с новым законом о запрете сравнения круглого и мягкого (или попы с пальцем) выводов делать не буду. Делайте их сами.

Сергей Беседин, Facebook

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