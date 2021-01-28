Рейтинг доверия Байдену выше, чем когда-либо Трампу 2 28.01.2021, 8:37

Джо Байден

Фото: facebook.com

Первую неделю нового президента положительно оценило большинство американцев.

Рейтинг доверия американцев Джо Байдену на исходе первой недели на посту президента выше, чем аналогичный показатель Дональда Трампа в любой период его четырехлетнего срока. Это следует из опубликованного университетом Монмута социологического опроса, согласно которому 54 процента американцев положительно оценивают действия Байдена на посту президента. 30 процентов дали ему негативную оценку, передает dw.com.

Рейтинг Дональда Трампа никогда не приближался к таким показателям. В первые шесть месяцев его работы на посту президента США популярность Трампа в среднем составляла 41,4 процента, а в последнюю неделю президентского срока его деятельность положительно оценивали лишь 34 процента американцев.

Глава Белого дома без "медового месяца"

Дональд Трамп стал первым президентом за полвека без "медового месяца" с избирателями - обычно популярность нового президента в первые полгода после избрания превышает 50 процентов.

Кроме того, во второй неделе февраля Сенат США приступит к слушаниям об импичменте Трампу, несмотря на то, что он уже покинул пост президента. Если Трамп будет подвергнут импичменту, он потеряет возможность занимать государственные должности, в том числе вновь баллотироваться в президенты США. Впрочем, вероятность этого невелика.

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