«Мольбы Лукашенко не помогут, потому что есть один нюанс» 28.01.2021, 8:55

фото: ТАСС

На горизонте — серьезные проблемы с экспортом калийных удобрений.

Во вторник 26 января Лукашенко поговорил по телефону с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Они обсудили несколько вопросов: увеличение объемов закупки Китаем белорусских калийных удобрений, инвестиции КНР в Беларусь, в том числе в реализацию и развитие потенциала индустриального парка «Великий камень», поставку в Беларусь китайской вакцины от коронавируса, двустороннюю торговлю и др. Также шел разговор о ближайшей очной встрече, которая должна состояться после улучшения ситуации с пандемией.

Корреспондент «Брестской газеты» поинтересовался у известного белорусского политика и экономиста Льва Марголина, зачем Лукашенко понадобилось обсуждать с Си Цзиньпином увеличение объемов закупки Китаем белорусских калийных удобрений, инвестиции в «Великий камень» и договариваться о личной встрече.

Марголин подчеркнул, что Лукашенко сейчас не может выбирать, кому звонить, а кому не звонить, ведь выбор у него небольшой. Вопросы, которые обсуждались во время звонка, тоже понятны – Лукашенко волнует ситуация с «Беларуськалием» и IT-cферой.

«С калийными удобрениями могут возникнуть проблемы в связи с тем, что на норвежскую компанию Yara, которая является одним из основных покупателей-дистрибьютеров калийных удобрений «Беларуськалия», оказывается сильное давление. Компания европейская, поэтому вынуждена оглядываться на общественное мнение. Может что-то случиться. Например, Yara откажется покупать белорусский калий, а его нужно куда-то девать. Лукашенко надеется, что в этом случае поможет Си Цзиньпин», – считает экономист.

По его словам, похожая ситуация и с IT-сферой. После президентских выборов из Парка высоких технологий уходят инвесторы, уезжают работники, а компании переезжают в соседние страны. Поэтому Лукашенко просит Китай помочь с инвестициями.

«Но есть один нюанс. Дело в том, что в Китае, в отличие от Беларуси, партийное руководство не вмешивается в экономику и не диктует китайским предпринимателям, куда инвестировать и где покупать калийные удобрения. Там реальная рыночная экономика, поэтому белорусский калий они будут покупать, только если это будет выгодно. В этом случае просьбы Лукашенко не помогут», – подчеркивает эксперт.

По его оценке, разговор с Си Цзиньпином нужен был в том числе и для пропагандистских целей. Показать, что у Беларуси есть не только Россия, но и Китай – друг, который не оставит в беде. Это для Лукашенко очень важно.

«С большой долей вероятности этот разговор с председателем КНР ни к чему не приведет. Точно так же, как ранее ни к чему не приводили вояжи Лукашенко во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. Там с удовольствием принимают, угощают, но, как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь», – сказал политик.

Вопрос с поставкой китайской вакцины от коронавируса в Беларусь отличается от калийных удобрений и инвестиций. Как известно, у России проблемы с производством собственной вакцины от коронавируса «Спутник V». Мощностей для производства этой вакцины не хватает, поэтому Кремль сейчас ведет переговоры с другими странами, которые смогут ее производить. Но результатов пока нет.

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